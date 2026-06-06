ВС пояснив, коли відмова суду в задоволенні заяви обвинуваченого про відвід захисника не є порушенням права на захист

Суд розглянув справу засудженого про порушення його прав у зв’язку із відмовою у зміні захисника.

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Відмова суду в задоволенні заяви обвинуваченого про відвід захисника не є порушенням права на захист, якщо захисник під час судового розгляду активно здійснював свої повноваження. Такий висновок зробила колегія суддів Третьої судової палати ККС ВС у справі № 354/1478/24

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 4 ст. 186 КК.

У касаційній скарзі засуджений зазначає, що місцевий суд у супереч ст. 54 КПК відмовив у зміні захисника, а суд апеляційної інстанції, порушуючи приписи статей 94, 404, 405-419 КПК, зазначив, що матеріали справи не містять підтверджень порушень у праві на захист.

Позиція ККС ВС

Залишено без зміни рішення судів попередніх інстанцій.

Колегія суддів ККС вказала, що з матеріалів провадження вбачається, що місцевий суд розглянув заяву (клопотання) засудженого про відвід захисника і ухвалою відмовив у її задоволенні, при цьому достатньою мірою вмотивував прийняте рішення.

Апеляційний суд розглянув доводи засудженого про порушення його прав у зв’язку із відмовою у зміні захисника та обґрунтовано не знайшов порушень, допущених місцевим судом, і небезпідставно звернув увагу на те, що захисник приймав активну участь у судовому розгляді, заявляв клопотання, висловлював свою позицію, ставив запитання свідкам та оскаржував рішення щодо запобіжного заходу стосовно підзахисного.

Слід зауважити, що той самий захисник приймав участь і у розгляді справи судом касаційної інстанції, при цьому засуджений не заявляв клопотань чи заяв з приводу його відводу або заміни. Враховуючи викладене, колегія суддів ККС не вбачає порушень, допущених судами у контексті зазначених доводів засудженого.

Детально з постановою колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 13.04.2026 у справі № 354/1478/24 (провадження № 51-4332км25) можна ознайомитись за посиланням.

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