ООО проиграло спор с налоговой по учету объекта совместной инвестиционной деятельности с иностранным инвестором

Дело касалось обжалования налоговых доначислений, осуществленных через включение предприятием в собственные расходы амортизации объекта, созданного в рамках совместной инвестиционной деятельности с иностранным инвестором.

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Пятый апелляционный административный суд пересмотрел дело № 420/26610/25 по иску общества к контролирующему органу. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и оставил без изменений решение Одесского окружного административного суда, принятое в пользу налогового органа. Об этом сообщили в ГНС.

Обстоятельства дела

Принимая решение об отказе в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции признал исковые требования ООО необоснованными, поскольку выводы Акта проверки от 20.02.2025, ставшие основанием для принятия спорных налоговых уведомлений-решений, нашли свое подтверждение в ходе рассмотрения дела.

Как установлено судом первой инстанции и подтверждается материалами дела, истцом в бухгалтерском учете 31.01.2024 были осуществлены проводки Дт103/104 Кт1522 относительно ввода в эксплуатацию объектов необоротных активов и проводки Дт92 Кт13 относительно начисления амортизации этих необоротных активов.

Для подтверждения вышеуказанных записей в бухгалтерском учете во время проверки были предоставлены: инвестиционный договор строительства/реконструкции, дополнительное соглашение к нему, акт согласования результатов строительства/реконструкции объекта инвестирования к инвестиционному договору строительства/реконструкции, разрешение на выполнение строительных работ, сертификат, выданный на основании акта готовности объекта к эксплуатации от 05.01.2024; первичные документы по операциям приобретения оборудования, материалов, проектных работ, монтажных работ, иных работ и услуг.

Позиция апелляционного суда

Следует отметить, что общие правовые, экономические и социальные условия инвестиционной деятельности на территории Украины определяются Законом Украины «Об инвестиционной деятельности».

В статье 9 Закона Украины «Об инвестиционной деятельности» определено, что основным правовым документом, регулирующим взаимоотношения между субъектами инвестиционной деятельности, является договор (соглашение) либо проспект ценных бумаг (решение об эмиссии ценных бумаг). Анализ приведенных норм законодательства свидетельствует, что инвестиционный договор — это хозяйственно-правовое соглашение, которое заключается между субъектами инвестиционной деятельности (заказчиком и инвестором), в котором фиксируется факт вложения денежных средств или иных материальных либо интеллектуальных ценностей в объект инвестирования и в котором определяется цель (получение прибыли и/или социального эффекта), регламентируются права и обязанности сторон.

С учетом изложенного инвестиционная деятельность (в широком смысле) может осуществляться на основании договора и может квалифицироваться как совместная хозяйственная деятельность, осуществляемая путем объединения вкладов (инвестиций) и усилий участников для достижения определенной ими цели деятельности (создания прибыли и/или достижения социального эффекта).

Поскольку, как уже отмечалось, инвестиционная деятельность осуществляется не по отраслевому принципу, а может касаться любой отрасли и сферы экономики, договор, опосредующий инвестиционную деятельность, может быть смешанным, то есть содержать положения различных видов хозяйственных договоров в зависимости от предмета и целей инвестирования (договора о совместной деятельности, капитального строительства, кредитования, купли-продажи, доверительного управления имуществом и т.п.). Аналогичный правовой вывод изложен в постановлении Верховного Суда от 29.01.2019 по делу № 916/4644/15.

Как установлено судом первой инстанции и подтверждено материалами дела, предметом Инвестиционного договора строительства/реконструкции является участие Сторон (Акционерное общество (Швейцария) — Сторона 1, и истец — Сторона 2) в строительстве/реконструкции Объекта инвестирования с последующим получением в общую долевую собственность объекта недвижимого имущества на условиях и в порядке, предусмотренных Договором, с одновременным выполнением функций Заказчика строительства/реконструкции Объекта инвестирования совместно Сторонами 1 и 2. Условиями договора определено, что после завершения строительства/реконструкции Объекта и оформления документов о готовности Объекта к эксплуатации каждая из Сторон в установленном законодательством порядке приобретает право общей долевой собственности на Объект.

Следовательно, такой предмет и условия Инвестиционного договора строительства/реконструкции подпадают под определение права общей собственности.

В постановлении Верховного Суда от 11 ноября 2025 года по делу № 910/16929/21 констатировано, что в отличие от договора инвестирования, заключение которого прежде всего направлено на урегулирование отношений, связанных с привлечением инвестиций, и целью которого является получение инвестором (отдельным контрагентом) дохода либо имущественной выгоды от вложения инвестиции, договор о совместной деятельности заключается для достижения определенной сторонами цели деятельности путем объединения вкладов (инвестиций) и усилий участников. При этом правовыми последствиями договора о совместной деятельности является достижение результата — получение имущества, выполнение работ или предоставление услуг для каждого из контрагентов.

Следует также добавить, что из Инвестиционного договора строительства/реконструкции усматривается, что участником такого договора является Акционерное общество (Швейцария), то есть иностранный инвестор, а потому спорные правоотношения подпадают под регулирование Закона Украины «О режиме иностранного инвестирования», который определяет особенности режима иностранного инвестирования на территории Украины исходя из целей, принципов и положений законодательства Украины.

Согласно статье 23 Закона Украины «О режиме иностранного инвестирования» иностранные инвесторы имеют право заключать договоры (контракты) о совместной инвестиционной деятельности (производственная кооперация, совместное производство и т.п.), не связанной с созданием юридического лица, в соответствии с законодательством Украины. Статьей 24 указанного Закона предусмотрено, что хозяйственная деятельность на основании указанных в статье 23 данного Закона договоров (контрактов) регулируется законодательством Украины.

Стороны по договорам (контрактам) обязаны вести отдельный бухгалтерский учет и составлять отчетность по операциям, связанным с выполнением условий этих договоров (контрактов), а также открыть отдельные счета в учреждениях банков Украины для проведения расчетов по этим договорам (контрактам). Договоры (контракты) должны быть зарегистрированы в сроки и порядке, установленном Кабинетом Министров Украины. Таким образом, договоры (контракты) о совместной инвестиционной деятельности с участием иностранного инвестора подлежат государственной регистрации в Минэкономики и его уполномоченных органах, после чего подлежат постановке на учет в органах государственной налоговой службы Украины. Подтверждением государственной регистрации договора (контракта) является карточка государственной регистрации, один экземпляр которой подается в таможенные органы для таможенного оформления соответствующего имущества, второй — в органы государственной налоговой службы для постановки договора на учет, третий — остается у лица, которому другими сторонами договора поручено ведение общих дел участников.

Как верно установил суд первой инстанции, в Инвестиционном договоре не определена Сторона Договора, на которую возложена обязанность ведения бухгалтерского учета совместной деятельности в рамках этого Договора, не определен оператор совместной деятельности, а бухгалтерский учет операций в рамках указанного Инвестиционного договора ведется истцом — Стороной 2 Договора без отделения от бухгалтерского учета собственной хозяйственной деятельности.

С учетом установленного коллегия судей сочла, что суд первой инстанции обоснованно согласился с доводами контролирующего органа о том, что записи в бухгалтерском учете истца относительно создания Объекта инвестирования по Инвестиционному договору и начисления амортизации должны учитываться вне рамок бухгалтерского учета собственной деятельности истца и не учитываться в показателях его финансовой отчетности.

Установленное в совокупности дало основания судебной коллегии апелляционного суда утверждать, что истцом в нарушение подпункта 134.1.1 пункта 134.1 статьи 134 НК Украины, пунктов 3, 19, 20 Положения (стандарта) бухгалтерского учета 12 «Финансовые инвестиции», утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 26 апреля 2000 года № 91, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 17 мая 2000 года под № 284/4505 (с изменениями), пунктов 1.3, 2.1–2.8 раздела II Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету совместной деятельности без создания юридического лица, утвержденных приказом Министерства финансов Украины от 30.12.2011 № 1873 (с изменениями), при определении финансового результата до налогообложения собственной хозяйственной деятельности истца безосновательно учтена в составе прочих операционных расходов амортизация объектов необоротных активов в составе объекта, созданного совместно Акционерным обществом (Швейцария) и истцом по Инвестиционному договору при отсутствии документов об определении истца оператором совместной деятельности по Инвестиционному договору, в результате чего проверкой правомерно установлено завышение прочих операционных расходов Отчета о финансовых результатах на 3 623 тыс. грн и, как следствие, занижение финансового результата до налогообложения на 3 623 тыс. грн.

При таких обстоятельствах коллегия судей апелляционного суда пришла к выводу о правомерности принятых контролирующим органом налоговых уведомлений-решений.

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