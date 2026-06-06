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В Киеве наказали водителя, который на глазах у полиции проехал на желтый сигнал светофора

19:55, 6 июня 2026
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В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.
В Киеве наказали водителя, который на глазах у полиции проехал на желтый сигнал светофора
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В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля Hyundai, который проехал на запрещающий сигнал светофора.

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Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили водителя и вынесли в отношении него постановление по ч. 2 ст. 122 КУоАП (проезд на запрещающий сигнал светофора). Сумма штрафа составляет 510 гривен.

Правоохранители напомнили, что сигналы светофора имеют следующие значения:

  • зеленый разрешает движение;
  • желтый запрещает движение и предупреждает о предстоящей смене сигналов;
  • красный сигнал, в том числе мигающий, либо два красных мигающих сигнала запрещают движение.

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Киев

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