На Полтавщине осудили бывшего правоохранителя, сбившего насмерть двух 17-летних девушек

За совершенное мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы, лишили специального звания и на 10 лет запретили управлять транспортными средствами.

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Бывший сотрудник полиции, который в конце 2025 года на Полтавщине совершил смертельное ДТП, приговорен к 12 годам лишения свободы. Также суд на 10 лет запретил ему управлять транспортными средствами и лишил специального звания. Назначенное наказание является максимальным, предусмотренным санкцией статьи. Об этом сообщили в прокуратуре.

Прокуроры доказали, что правоохранитель, находясь за рулем собственного автомобиля Hyundai Tucson, совершил наезд на двух 17-летних сестер.

Девушки возвращались домой из магазина и шли по обочине дороги. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью — обе погибли на месте. Известно, что сестры были из тройни.

Следствием установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в его крови составило 1,7 промилле. Кроме того, он двигался со скоростью более 100 км/ч, значительно превысив допустимую скорость в пределах населенного пункта.

В декабре прошлого года мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее гибель нескольких человек. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, которая действовала на протяжении всего рассмотрения дела.

По результатам служебного расследования он был уволен из органов полиции.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и попросил прощения у матери погибших девушек.

«Сегодня в Карловском районном суде вынесен приговор бывшему правоохранителю по делу о ДТП, которое унесло жизни двух детей. К трагическим последствиям привели управление автомобилем в состоянии опьянения и чрезмерная скорость. Моя позиция в суде как государственного обвинителя была безальтернативной — максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи Уголовного кодекса Украины», — отметил руководитель Полтавской областной прокуратуры Евгений Гладий.

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