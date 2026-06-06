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На Полтавщині засудили колишнього правоохоронця, який збив насмерть двох 17-річних дівчат

23:31, 6 червня 2026
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За скоєне чоловіка засудили до 12 років позбавлення волі, позбавили спеціального звання та на 10 років заборонили керувати транспортними засобами.
На Полтавщині засудили колишнього правоохоронця, який збив насмерть двох 17-річних дівчат
фото: прокуратура
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Колишнього працівника поліції, який наприкінці 2025 року на Полтавщині скоїв смертельну ДТП, засуджено до 12 років позбавлення волі. Також суд на 10 років заборонив йому керувати транспортними засобами та позбавив спеціального звання. Призначене покарання є максимальним, передбаченим санкцією статті. Про це повідомили у прокуратурі. 

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Прокурори довели, що правоохоронець, перебуваючи за кермом власного автомобіля Hyundai Tucson, здійснив наїзд на двох 17-річних сестер.

Дівчата поверталися додому з магазину та рухалися узбіччям дороги. Отримані травми виявилися несумісними з життям — обидві загинули на місці. Відомо, що сестри були з трійні.

Слідством встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Вміст алкоголю в його крові становив 1,7 проміле. Крім того, він рухався зі швидкістю понад 100 км/год, значно перевищивши допустиму швидкість у межах населеного пункту.

У грудні минулого року чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, який діяв протягом усього розгляду справи.

За результатами службового розслідування його було звільнено з органів поліції.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину та попросив вибачення у матері загиблих дівчат.

«Сьогодні в Карлівському районному суді ухвалено вирок колишньому правоохоронцю за ДТП, яка забрала життя двох дітей. До фатальних наслідків призвело керування авто у стані сп’яніння та надмірна швидкість. Моя позиція в суді як публічного обвинувача була безальтернативною - максимальне покарання, передбачене санкцією статті Кримінального кодексу України», - зазначив керівник Полтавської обласної прокуратури Євген Гладій.

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прокуратура ДТП вирок

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