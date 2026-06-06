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Пенсія може бути більшою: як не втратити додаткові місяці страхового стажу

23:00, 6 червня 2026
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Українці можуть збільшити страховий стаж без додаткових внесків, якщо правильно оберуть час для подання документів на пенсію.
Пенсія може бути більшою: як не втратити додаткові місяці страхового стажу
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Перед оформленням пенсії варто врахувати одну важливу особливість, яка може допомогти збільшити страховий стаж без втрати пенсійних виплат. У деяких випадках правильний вибір часу для подання документів дозволяє зарахувати додаткові місяці роботи до страхового стажу.

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Якщо право на пенсію виникає у січні, подавати заяву на її призначення не обов’язково одразу після досягнення пенсійного віку. Закон дозволяє звернутися до Пенсійного фонду протягом трьох місяців із дня набуття права на пенсію. У такому разі виплати все одно будуть призначені з дати виникнення права на пенсію.

Саме тому в окремих випадках вигідніше подати документи наприкінці цього тримісячного строку. Це дає можливість додатково зарахувати до страхового стажу кілька місяців роботи, які можуть стати важливими для виконання вимог щодо стажу або вплинути на розмір майбутньої пенсії.

Для багатьох громадян саме кількох додаткових місяців стажу може бракувати для виконання встановлених законодавством вимог, пише "На пенсії". 

Водночас фахівці радять не чекати останнього дня для звернення до Пенсійного фонду. Подати документи для попередньої перевірки можна ще за місяць до настання права на пенсію. Це допоможе завчасно виявити можливі неточності у трудовій книжці або інших документах, які підтверджують страховий стаж.

Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», починаючи з 1 січня 2028 року, пенсія за віком може призначатися незалежно від віку. Але є умова: людина повинна мати не менше 40 календарних років страхового стажу.

Тобто за наявності такого стажу чекати досягнення 60 років не потрібно.

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