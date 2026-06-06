Пенсія може бути більшою: як не втратити додаткові місяці страхового стажу
Перед оформленням пенсії варто врахувати одну важливу особливість, яка може допомогти збільшити страховий стаж без втрати пенсійних виплат. У деяких випадках правильний вибір часу для подання документів дозволяє зарахувати додаткові місяці роботи до страхового стажу.
Для багатьох громадян саме кількох додаткових місяців стажу може бракувати для виконання встановлених законодавством вимог, пише "На пенсії".
Водночас фахівці радять не чекати останнього дня для звернення до Пенсійного фонду. Подати документи для попередньої перевірки можна ще за місяць до настання права на пенсію. Це допоможе завчасно виявити можливі неточності у трудовій книжці або інших документах, які підтверджують страховий стаж.
Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», починаючи з 1 січня 2028 року, пенсія за віком може призначатися незалежно від віку. Але є умова: людина повинна мати не менше 40 календарних років страхового стажу.
Тобто за наявності такого стажу чекати досягнення 60 років не потрібно.
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