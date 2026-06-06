Водію Mercedes, який 5 червня скоїв смертельну ДТП у Києві, повідомили про підозру

За скоєне водію загрожує до десяти років увʼязнення.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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Водію автомобіля Mercedes на великій швидкості вʼїхав у підземний перехід, де перебували люди та смертельно травмував чотирьох громадян, ще троє - отримали поранення, оголосили про підозру. Про це повідомила столична поліція.

Внаслідок наїзду загинули 12-річний хлопчик, 47-річна жінка та двоє поліцейських віком 21 та 23 роки. Також було травмовано двох чоловіків та жінку, які наразі перебувають у лікарні.

Винуватець аварії - 49-річний мешканець Херсонщини. Згідно висновку експертизи, на момент вчинення ДТП він перебував у тверезому стані.

«Слідчі главку поліції Києва затримали водія у порядку статті 208 КПК України та наразі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосили йому про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб», - заявили у поліції.

Тепер зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Слідчі вручили фігуранту клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як відомо, у Києві розпочато досудове розслідування за фактом смертельної ДТП на Чоколівському бульварі, внаслідок якої загинули четверо людей, серед них — 12-річний хлопець. За даними правоохоронців, 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz рухався на значній швидкості, не впорався з керуванням та в’їхав у підземний перехід, де перебували люди.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали 49-річного водія автомобіля Mercedes.

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