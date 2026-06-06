Марію Стоцьку повторно призначили заступницею керівника Державного управління справами

Марію Стоцьку призначили заступницею керівника Державного управління справами строком на один рік.

Фото: dumskaya.net

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський призначив Марію Стоцьку заступницею керівника Державного управління справами. Про це йдеться в указі 481/2026.

«Призначити повторно СТОЦЬКУ Марію Миколаївну заступником Керівника Державного управління справами з 19 червня 2026 року строком на один рік», - йдеться у тексті указу.

Що відомо про Марію Стоцьку

Марія Стоцька є кандидат юридичних наук.

З квітня 1987 року по листопад 2008 року проходила службу в органах внутрішніх справ.

З листопада 2008 року по листопад 2010 року працювала в Раді національної безпеки і оборони України.

З травня 2012 року по квітень 2013 рік працювала на посадах керівників структурних підрозділів Міністерства закордонних справ України.

З квітня 2013 року по березень 2014 року обіймала посаду заступника Одеського міського голови.

21 вересня 2020 року призначена заступником Керівника Державного управління справами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.