  1. В Україні

Марію Стоцьку повторно призначили заступницею керівника Державного управління справами

16:01, 6 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Марію Стоцьку призначили заступницею керівника Державного управління справами строком на один рік.
Марію Стоцьку повторно призначили заступницею керівника Державного управління справами
Фото: dumskaya.net
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський призначив Марію Стоцьку заступницею керівника Державного управління справами. Про це йдеться в указі 481/2026.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Призначити повторно СТОЦЬКУ Марію Миколаївну заступником Керівника Державного управління справами з 19 червня 2026 року строком на один рік», - йдеться у тексті указу.

Що відомо про Марію Стоцьку

Марія Стоцька є кандидат юридичних наук.

З квітня 1987 року по листопад 2008 року проходила службу в органах внутрішніх справ.

З листопада 2008 року по листопад 2010 року працювала в Раді національної безпеки і оборони України.

З травня 2012 року по квітень 2013 рік працювала на посадах керівників структурних підрозділів Міністерства закордонних справ України.

З квітня 2013 року по березень 2014 року обіймала посаду заступника Одеського міського голови.

21 вересня 2020 року призначена заступником Керівника Державного управління справами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Володимир Зеленський

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд: Мобілізація батька не може відкласти право дитини на аліменти

Верховний Суд наголосив, що у справах про аліменти суди мають враховувати право дитини на своєчасне утримання, а не лише факт військової служби відповідача.

Електросамокати за порушення ПДР зможуть конфіскувати, а користувачів — відправляти на виправні роботи: законопроєкт

В Україні пропонують запровадити нові штрафи:  конфіскацію електросамокатів і виправні роботи за порушення ПДР користувачами малого електротранспорту.

Бронювання працівників під загрозою: всі рішення про критичність «обнуляться» до 1 вересня

Тисячі підприємств можуть втратити статус критичних до 1 вересня 2026 року, а ті що утримають свій статус зобов’язані підняти зарплату заброньованим та усунути перевищення квоти протягом 10 робочих днів.

ЄСПЛ визнав Україну відповідальною за побиття чоловіка поліцейськими, які були поза службою

ЄСПЛ визнав державу винною у справі про жорстоке побиття: поліція «поза службою» діяла як представники влади та не було ефективного розслідування.

Втратив роботу через війну — чи можна не платити кредит: що каже закон і Верховний Суд

Втрата роботи, вимушене переселення або зниження доходів під час війни стали поширеною причиною прострочення кредитів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]