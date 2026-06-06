Електронний документообіг з податковою: як працює та що потрібно знати
Електронний документообіг із податковими органами є важливою складовою сучасної взаємодії бізнесу та держави. Він дозволяє платникам податків подавати звітність, отримувати офіційні документи, листуватися з контролюючими органами та обмінюватися інформацією в електронному форматі. Такий підхід сприяє оперативності обробки документів, зменшенню паперового документообігу та підвищенню зручності виконання податкових обов’язків.
Податкова служба нагадує, як працює електронний документообіг з ДПС.
Електронний документообіг здійснюється відповідно до законів України про електронні документи, електронну ідентифікацію та Податкового кодексу.
- Платник стає учасником електронного документообігу після надсилання першого будь-якого електронного документа у встановленому форматі.
- Керівник підприємства визначає перелік уповноважених осіб, які мають право підписувати, надсилати та отримувати документи від імені компанії через Електронний кабінет.
Коли електронний документообіг припиняється
Система автоматично завершує електронний документообіг у таких випадках:
- отримання інформації від кваліфікованих надавачів про закінчення або скасування сертифікату електронного підпису керівника;
- зміна керівника підприємства відповідно до ЄДР;
- припинення юридичної особи;
- припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця чи незалежної професійної діяльності фізичної особи;
- смерть керівника, що підтверджено закриттям реєстраційного номера облікової картки платника.
Таким чином, електронний документообіг забезпечує швидкий, безпечний та прозорий контакт між бізнесом і податковою, а система автоматично реагує на зміни в юридичному статусі платника.
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