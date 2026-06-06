Електронний документообіг з податковою: як працює та що потрібно знати

Електронний документообіг з податковою дозволяє платникам податків швидко та без паперових документів подавати звітність, отримувати офіційні повідомлення від ДПС і здійснювати обмін документами в онлайн-режимі.

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Електронний документообіг із податковими органами є важливою складовою сучасної взаємодії бізнесу та держави. Він дозволяє платникам податків подавати звітність, отримувати офіційні документи, листуватися з контролюючими органами та обмінюватися інформацією в електронному форматі. Такий підхід сприяє оперативності обробки документів, зменшенню паперового документообігу та підвищенню зручності виконання податкових обов’язків.

Податкова служба нагадує, як працює електронний документообіг з ДПС.

Електронний документообіг здійснюється відповідно до законів України про електронні документи, електронну ідентифікацію та Податкового кодексу.

- Платник стає учасником електронного документообігу після надсилання першого будь-якого електронного документа у встановленому форматі.

- Керівник підприємства визначає перелік уповноважених осіб, які мають право підписувати, надсилати та отримувати документи від імені компанії через Електронний кабінет.

Коли електронний документообіг припиняється

Система автоматично завершує електронний документообіг у таких випадках:

отримання інформації від кваліфікованих надавачів про закінчення або скасування сертифікату електронного підпису керівника;

зміна керівника підприємства відповідно до ЄДР;

припинення юридичної особи;

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця чи незалежної професійної діяльності фізичної особи;

смерть керівника, що підтверджено закриттям реєстраційного номера облікової картки платника.

Таким чином, електронний документообіг забезпечує швидкий, безпечний та прозорий контакт між бізнесом і податковою, а система автоматично реагує на зміни в юридичному статусі платника.

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