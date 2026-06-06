Электронный документооборот с налоговой: как работает и что нужно знать

Электронный документооборот с налоговой позволяет налогоплательщикам быстро и без бумажных документов представлять отчетность, получать официальные уведомления от ГНС и осуществлять обмен документами в онлайн-режиме.

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Электронный документооборот с налоговыми органами является важной составляющей современного взаимодействия бизнеса и государства. Он позволяет налогоплательщикам подавать отчетность, получать официальные документы, вести переписку с контролирующими органами и обмениваться информацией в электронном формате. Такой подход способствует оперативной обработке документов, сокращению бумажного документооборота и повышению удобства выполнения налоговых обязанностей.

Налоговая служба напоминает, как работает электронный документооборот с ГНС.

Электронный документооборот осуществляется в соответствии с законами Украины об электронных документах, электронной идентификации и Налоговым кодексом.

Налогоплательщик становится участником электронного документооборота после отправки первого любого электронного документа в установленном формате.

Руководитель предприятия определяет перечень уполномоченных лиц, имеющих право подписывать, отправлять и получать документы от имени компании через Электронный кабинет.

Когда электронный документооборот прекращается

Система автоматически завершает электронный документооборот в следующих случаях:

получение информации от квалифицированных поставщиков услуг о завершении срока действия или отмене сертификата электронной подписи руководителя;

смена руководителя предприятия в соответствии с ЕГР;прекращение юридического лица;

прекращение предпринимательской деятельности физического лица — предпринимателя либо независимой профессиональной деятельности физического лица;

смерть руководителя, подтвержденная закрытием регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Таким образом, электронный документооборот обеспечивает быстрый, безопасный и прозрачный контакт между бизнесом и налоговой службой, а система автоматически реагирует на изменения в юридическом статусе налогоплательщика.

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