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Электронный документооборот с налоговой: как работает и что нужно знать

22:30, 6 июня 2026
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Электронный документооборот с налоговой позволяет налогоплательщикам быстро и без бумажных документов представлять отчетность, получать официальные уведомления от ГНС и осуществлять обмен документами в онлайн-режиме.
Электронный документооборот с налоговой: как работает и что нужно знать
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Электронный документооборот с налоговыми органами является важной составляющей современного взаимодействия бизнеса и государства. Он позволяет налогоплательщикам подавать отчетность, получать официальные документы, вести переписку с контролирующими органами и обмениваться информацией в электронном формате. Такой подход способствует оперативной обработке документов, сокращению бумажного документооборота и повышению удобства выполнения налоговых обязанностей.

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Налоговая служба напоминает, как работает электронный документооборот с ГНС.

Электронный документооборот осуществляется в соответствии с законами Украины об электронных документах, электронной идентификации и Налоговым кодексом.

  • Налогоплательщик становится участником электронного документооборота после отправки первого любого электронного документа в установленном формате.
  • Руководитель предприятия определяет перечень уполномоченных лиц, имеющих право подписывать, отправлять и получать документы от имени компании через Электронный кабинет.

Когда электронный документооборот прекращается

Система автоматически завершает электронный документооборот в следующих случаях:

  • получение информации от квалифицированных поставщиков услуг о завершении срока действия или отмене сертификата электронной подписи руководителя;
  • смена руководителя предприятия в соответствии с ЕГР;прекращение юридического лица;
  • прекращение предпринимательской деятельности физического лица — предпринимателя либо независимой профессиональной деятельности физического лица;
  • смерть руководителя, подтвержденная закрытием регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Таким образом, электронный документооборот обеспечивает быстрый, безопасный и прозрачный контакт между бизнесом и налоговой службой, а система автоматически реагирует на изменения в юридическом статусе налогоплательщика.

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