Тернопольский окружной административный суд рассмотрел спор между пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы и Пенсионным фондом по размеру пенсионного обеспечения.

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Тернопольский окружной административный суд рассмотрел административное дело № 500/2087/26 по иску лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы и имеющего инвалидность III группы, связанную с заболеванием, вызванным последствиями аварии на ЧАЭС, к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области.

Предметом спора стал отказ органа Пенсионного фонда Украины в проведении перерасчета основной пенсии и дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью, в соответствии с положениями Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».

Обстоятельства дела

Истец является лицом, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы 1 категории, и получает пенсию по инвалидности III группы, установленной в связи с заболеванием, связанным с последствиями Чернобыльской катастрофы. Истец состоит на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области и получает пенсионные выплаты в соответствии с Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».

Обращаясь в суд, истец указал, что после принятия Конституционным Судом Украины решений от 7 апреля 2021 года №1-р(ІІ)/2021 и от 3 апреля 2024 года №4-р(І)/2024 было восстановлено действие части четвертой статьи 54 Закона №796-XII в редакции Закона №230/96-ВР. По мнению истца, это предоставляет право на получение пенсии по инвалидности III группы в размере не менее шести минимальных пенсий по возрасту, а также дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью, в размере 50 процентов минимальной пенсии по возрасту.

Материалами дела установлено, что ежемесячный размер пенсии истца составлял 14 336,82 грн, что меньше размера шести минимальных пенсий по возрасту. Кроме того, дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, выплачивалась в размере 170,82 грн в месяц в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №1210, что также значительно меньше 50 процентов минимальной пенсии по возрасту.

Истец обратился в Пенсионный фонд с заявлением о проведении соответствующего перерасчета пенсии и установлении дополнительной пенсии в размерах, предусмотренных статьями 50 и 54 Закона №796-XII в редакции Закона №230/96-ВР. В ответ Пенсионный фонд отказал в удовлетворении обращения, сославшись на отсутствие правовых оснований для такого перерасчета.

В связи с этим истец просил суд признать противоправными действия Пенсионного фонда относительно отказа в начислении и выплате основной пенсии в размере шести минимальных пенсий по возрасту и дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью, в размере 50 процентов минимальной пенсии по возрасту, а также обязать провести соответствующий перерасчет и выплату начиная с 1 января 2026 года с учетом ранее выплаченных сумм.

Позиция суда

Суд указал, что статья 16 Конституции Украины возлагает на государство обязанность по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы и обеспечению надлежащей социальной защиты лиц, пострадавших вследствие нее. Вместе с тем статья 46 Конституции Украины гарантирует гражданам право на социальную защиту.

Анализируя положения Закона №796-XII, суд обратил внимание, что в редакции Закона №230/96-ВР часть четвертая статьи 54 предусматривала минимальный размер пенсии для лиц с инвалидностью III группы, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, на уровне шести минимальных пенсий по возрасту.

Суд подчеркнул, что решением Конституционного Суда Украины от 7 апреля 2021 года №1-р(ІІ)/2021 было признано неконституционным законодательное регулирование, предоставлявшее Кабинету Министров Украины полномочия самостоятельно определять минимальные размеры пенсий для лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что Кабинет Министров Украины установил существенно более низкие размеры пенсий по сравнению с гарантиями, определенными законом.

Также суд учел решение Конституционного Суда Украины от 3 апреля 2024 года №4-р(І)/2024, которым было констатировано, что законодатель повторно ввел правовое регулирование, приведшее к снижению гарантированного уровня социальной защиты пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Конституционный Суд Украины подчеркнул, что пенсия для таких лиц является особой формой возмещения вреда здоровью и не может быть отменена, уменьшена либо поставлена в зависимость от финансовых возможностей государства.

Суд также сослался на правовые выводы Верховного Суда, согласно которым суды не должны применять нормативно-правовые акты, противоречащие Конституции Украины и законам Украины, даже если такие акты формально остаются действующими.

Оценив обстоятельства дела и приведенное нормативно-правовое регулирование, суд пришел к выводу, что после принятия решений Конституционного Суда Украины применению подлежат положения части четвертой статьи 54 Закона №796-XII в редакции Закона №230/96-ВР, которые гарантируют лицам с инвалидностью III группы, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, пенсию в размере не менее шести минимальных пенсий по возрасту.

Суд отметил, что дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, является неотъемлемой составляющей усиленной социальной защиты лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, и должна выплачиваться в порядке и размерах, определенных статьей 50 Закона №796-XII в редакции Закона №230/96-ВР.

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В связи с этим суд признал противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области относительно отказа в начислении и выплате истцу основной пенсии в размере шести минимальных пенсий по возрасту и дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью, в размере 50 процентов минимальной пенсии по возрасту.

Суд обязал Пенсионный фонд осуществить перерасчет и выплату основной пенсии в размере шести минимальных пенсий по возрасту, а также дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью, в размере 50 процентов минимальной пенсии по возрасту за период с 1 января 2026 года с учетом ранее выплаченных сумм.