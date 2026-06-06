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Марию Стоцкую повторно назначили заместителем руководителя Государственного управления делами

16:01, 6 июня 2026
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Марию Стоцкую назначили заместителем руководителя Государственного управления делами сроком на один год.
Марию Стоцкую повторно назначили заместителем руководителя Государственного управления делами
Фото: dumskaya.net
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Марию Стоцкую заместителем руководителя Государственного управления делами. Об этом говорится в указе № 481/2026.

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«Назначить повторно СТОЦКУЮ Марию Николаевну заместителем Руководителя Государственного управления делами с 19 июня 2026 года сроком на один год», — говорится в тексте указа.

Что известно о Марии Стоцкой

Мария Стоцкая является кандидатом юридических наук.

С апреля 1987 года по ноябрь 2008 года проходила службу в органах внутренних дел.

С ноября 2008 года по ноябрь 2010 года работала в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

С мая 2012 года по апрель 2013 года работала на должностях руководителей структурных подразделений Министерства иностранных дел Украины.

С апреля 2013 года по март 2014 года занимала должность заместителя Одесского городского головы.

21 сентября 2020 года была назначена заместителем Руководителя Государственного управления делами.

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Владимир Зеленский

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