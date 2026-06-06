Водителю Mercedes, который 5 июня совершил смертельное ДТП в Киеве, сообщили о подозрении

За совершенное водителю грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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Водителю автомобиля Mercedes, который на большой скорости въехал в подземный переход, где находились люди, и смертельно травмировал четырех граждан, еще трое получили ранения, объявили о подозрении. Об этом сообщила столичная полиция.

В результате наезда погибли 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое полицейских в возрасте 21 и 23 лет. Также были травмированы двое мужчин и женщина, которые сейчас находятся в больнице.

Виновник аварии — 49-летний житель Херсонской области. Согласно заключению экспертизы, на момент совершения ДТП он находился в трезвом состоянии.

«Следователи главного управления полиции Киева задержали водителя в порядке статьи 208 УПК Украины и в настоящее время под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры объявили ему о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц», — заявили в полиции.

Теперь подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Следователи вручили фигуранту ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как известно, в Киеве начато досудебное расследование по факту смертельного ДТП на Чоколовском бульваре, в результате которого погибли четыре человека, среди них — 12-летний мальчик. По данным правоохранителей, 49-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz двигался на значительной скорости, не справился с управлением и въехал в подземный переход, где находились люди.

Напомним, что правоохранители задержали 49-летнего водителя автомобиля Mercedes.

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