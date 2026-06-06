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Пенсия может быть больше: как не потерять дополнительные месяцы страхового стажа

23:00, 6 июня 2026
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Украинцы могут увеличить страховой стаж без дополнительных взносов, если правильно выберут время для подачи документов на пенсию.
Пенсия может быть больше: как не потерять дополнительные месяцы страхового стажа
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Перед оформлением пенсии стоит учитывать одну важную особенность, которая может помочь увеличить страховой стаж без потери пенсионных выплат. В некоторых случаях правильный выбор времени подачи документов позволяет засчитать дополнительные месяцы работы в страховой стаж.

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Если право на пенсию возникает в январе, подавать заявление на ее назначение не обязательно сразу после достижения пенсионного возраста. Закон позволяет обратиться в Пенсионный фонд в течение трех месяцев со дня возникновения права на пенсию. В таком случае выплаты все равно будут назначены с даты возникновения права на пенсию.

Именно поэтому в отдельных случаях выгоднее подать документы в конце этого трехмесячного срока. Это дает возможность дополнительно включить в страховой стаж несколько месяцев работы, которые могут оказаться важными для выполнения требований по стажу или повлиять на размер будущей пенсии.

Для многих граждан именно нескольких дополнительных месяцев стажа может не хватать для выполнения установленных законодательством требований, пишет «На пенсии».

В то же время специалисты советуют не ждать последнего дня для обращения в Пенсионный фонд. Подать документы для предварительной проверки можно еще за месяц до возникновения права на пенсию. Это поможет заранее выявить возможные неточности в трудовой книжке или других документах, подтверждающих страховой стаж.

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», начиная с 1 января 2028 года пенсия по возрасту может назначаться независимо от возраста. Однако есть условие: человек должен иметь не менее 40 календарных лет страхового стажа.

То есть при наличии такого стажа ждать достижения 60-летнего возраста не потребуется.

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