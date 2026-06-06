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У Києві покарали водія, який на очах у поліції проїхав на жовтий сигнал світлофора

19:55, 6 червня 2026
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У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.
У Києві покарали водія, який на очах у поліції проїхав на жовтий сигнал світлофора
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У Печерському районі Києва покарали водія автомобіля Hyundai, який проїхав на заборонний сигнал світлофора.

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Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили водія та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП, сума штрафу становить — 510 гривень.

Правоохоронці нагадали, сигнали світлофора мають такі значення:

- зелений дозволяє рух;

- жовтий забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів;

- червоний сигнал, у тому числі миготливий, або два червоні миготливі сигнали забороняють рух.

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Київ

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