  1. В Україні

Українцям пояснили, як розлучитися за місяць і які документи потрібні

19:19, 6 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Українцям роз’яснили питання розірвання шлюбу у відділі ДРАЦС, за рішенням суду, а також за кордоном.
Українцям пояснили, як розлучитися за місяць і які документи потрібні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Управління державної реєстрації Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України роз’яснило питання розірвання шлюбу.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Розірвання шлюбу у відділі ДРАЦС

Подати заяву про розірвання шлюбу до відділу ДРАЦС можливо за взаємною згодою, при відсутності спільних неповнолітніх дітей та спорів щодо спільно нажитого майна.

Для подачі заяви потрібно звернутися до будь-якого відділу ДРАЦС, маючи паспорти та свідоцтво про шлюб. Якщо один із подружжя не може особисто звернутись для подання заяви, він може заповнити заяву та завірити її нотаріально. У такому випадку, другий з подружжя подає цю заяву разом зі своєю.

Після спливу 1 місяця з дня подання заяви, при повторному зверненні до відділу, відбувається реєстрація розірвання шлюбу та видаються свідоцтва.

Розірвання шлюбу за рішенням суду

До суду подружжя звертається у випадках, коли мають спільних неповнолітніх дітей, відсутня взаємна згода на розірвання шлюбу, одночасно виникають спори щодо спільно нажитого майна. Заява подається особисто або через представника.

Суд виносить рішення про розірвання шлюбу та надсилає до відділу ДРАЦС за місцем його ухвалення для внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян та проставлення відмітки в актовому записі про шлюб.

Як розлучитися, якщо подружжя перебуває за межами України

Перебування подружжя за межами України не створює юридичних перепон для розірвання шлюбу. З метою гарантування безперервного доступу громадян до послуг у сфері ДРАЦС, в умовах воєнного стану Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє українським дипломатичним установам за кордоном засвідчувати розірвання шлюбу.

Зробити це подружжя можуть у декілька способів:

  • перший – стосується пар, які не мають спільних неповнолітніх дітей і перебувають в одній іноземній державі. У такому разі подружжю потрібно звернутися до найближчої закордонної дипломатичної установи України та подати спільну заяву про припинення шлюбу;
  • другий – актуальний для пар, які мають спільних неповнолітніх дітей або не можуть подати спільну заяву. У такому випадку розірвати шлюб можливо у судовому порядку. Для зручності сторони можуть скористатися онлайн-платформою Електронного суду для подання відповідної заяви дистанційно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст шлюб

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Українцям дозволять обмінюватися інтимними фото та відео у месенджерах

Новий законопроєкт посилює відповідальність за дитячу порнографію та сексуальну експлуатацію дітей, одночасно пом’якшуючи регулювання щодо повнолітніх осіб.

Верховний Суд: Мобілізація батька не може відкласти право дитини на аліменти

Верховний Суд наголосив, що у справах про аліменти суди мають враховувати право дитини на своєчасне утримання, а не лише факт військової служби відповідача.

Електросамокати за порушення ПДР зможуть конфіскувати, а користувачів — відправляти на виправні роботи: законопроєкт

В Україні пропонують запровадити нові штрафи:  конфіскацію електросамокатів і виправні роботи за порушення ПДР користувачами малого електротранспорту.

Бронювання працівників під загрозою: всі рішення про критичність «обнуляться» до 1 вересня

Тисячі підприємств можуть втратити статус критичних до 1 вересня 2026 року, а ті що утримають свій статус зобов’язані підняти зарплату заброньованим та усунути перевищення квоти протягом 10 робочих днів.

ЄСПЛ визнав Україну відповідальною за побиття чоловіка поліцейськими, які були поза службою

ЄСПЛ визнав державу винною у справі про жорстоке побиття: поліція «поза службою» діяла як представники влади та не було ефективного розслідування.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]