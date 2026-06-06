Українцям пояснили, як розлучитися за місяць і які документи потрібні

Українцям роз’яснили питання розірвання шлюбу у відділі ДРАЦС, за рішенням суду, а також за кордоном.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Управління державної реєстрації Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України роз’яснило питання розірвання шлюбу.

Розірвання шлюбу у відділі ДРАЦС

Подати заяву про розірвання шлюбу до відділу ДРАЦС можливо за взаємною згодою, при відсутності спільних неповнолітніх дітей та спорів щодо спільно нажитого майна.

Для подачі заяви потрібно звернутися до будь-якого відділу ДРАЦС, маючи паспорти та свідоцтво про шлюб. Якщо один із подружжя не може особисто звернутись для подання заяви, він може заповнити заяву та завірити її нотаріально. У такому випадку, другий з подружжя подає цю заяву разом зі своєю.

Після спливу 1 місяця з дня подання заяви, при повторному зверненні до відділу, відбувається реєстрація розірвання шлюбу та видаються свідоцтва.

Розірвання шлюбу за рішенням суду

До суду подружжя звертається у випадках, коли мають спільних неповнолітніх дітей, відсутня взаємна згода на розірвання шлюбу, одночасно виникають спори щодо спільно нажитого майна. Заява подається особисто або через представника.

Суд виносить рішення про розірвання шлюбу та надсилає до відділу ДРАЦС за місцем його ухвалення для внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян та проставлення відмітки в актовому записі про шлюб.

Як розлучитися, якщо подружжя перебуває за межами України

Перебування подружжя за межами України не створює юридичних перепон для розірвання шлюбу. З метою гарантування безперервного доступу громадян до послуг у сфері ДРАЦС, в умовах воєнного стану Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє українським дипломатичним установам за кордоном засвідчувати розірвання шлюбу.

Зробити це подружжя можуть у декілька способів:

перший – стосується пар, які не мають спільних неповнолітніх дітей і перебувають в одній іноземній державі. У такому разі подружжю потрібно звернутися до найближчої закордонної дипломатичної установи України та подати спільну заяву про припинення шлюбу;

другий – актуальний для пар, які мають спільних неповнолітніх дітей або не можуть подати спільну заяву. У такому випадку розірвати шлюб можливо у судовому порядку. Для зручності сторони можуть скористатися онлайн-платформою Електронного суду для подання відповідної заяви дистанційно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.