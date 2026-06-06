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У Києва назвали пляжі, де вода небезпечна для купання

17:13, 6 червня 2026
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Виявлено невідповідність якості води за мікробіологічними показниками на низці столичних пляжів.
У Києва назвали пляжі, де вода небезпечна для купання
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Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що станом на 4 червня якість води на низці київських пляжів є безпечною та відповідає встановленим нормам.

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Зокрема, купатися можна у Дніпровському районі в межах пляжів «Венеція», «Веселка», «Молодіжний», «Передмістна слобідка» та «Центральний», а також у Деснянському районі на пляжі «Чорторий» у парку «Муромець» на річці Дніпро.

Водночас у МОЗ нагадали, що офіційно пляжний сезон у Києві наразі не відкрито.

Разом з тим, за результатами лабораторних досліджень станом на 4 червня виявлено невідповідність якості води за мікробіологічними показниками на низці столичних пляжів.

Через це не рекомендується купатися у Дніпровському районі на пляжах «Дитячий» і «Золотий» на річці Дніпро, а також на пляжі «Тельбін».

У Деснянському районі зафіксовано невідповідність якості води на пляжах «Райдуга» (річка Дніпро) та «Троєщина» (річка Десенка).

Також вода не відповідає встановленим нормам на пляжі «Галерний» у Голосіївському районі та на пляжах «Острів Оболонь», «Вербний» і «Пуща-Водиця» (5–7 лінія) в Оболонському районі.

Громадян закликають враховувати результати перевірок якості води під час планування відпочинку біля водойм.

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МОЗ вода

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