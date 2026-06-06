Як записатися на проходження відеоідентифікації онлайн: інструкція від ПФУ
Для проходження ідентифікації в режимі відеоконференцзв’язку через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України необхідно виконати кілька кроків. Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.
- На головній сторінці вебпорталу у верхній панелі обрати вкладку «Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку».
- Заповнити необхідні поля електронного бланка:
- персональні дані;
- спосіб проведення відеоідентифікації (Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom);
- вид послуги, яку необхідно забезпечити під час відеоідентифікації (перекладач жестової мови, фізичний супровід, інше).
- Надати згоду на отримання email-повідомлень від ПФУ та натиснути «Подати заяву».
До заяви можуть бути додані скановані копії документів:
- паспорт або ID-картка;
- пенсійне посвідчення;
- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
- трудова книжка або документи про стаж;
- військовий квиток;
- свідоцтво про народження тощо.
Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб.
Після подачі заяви на проходження відеоідентифікації уповноважений працівник органу Пенсійного фонду України зв’яжеться з громадянином для узгодження часу та способу її проведення.
Відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів з дати подання заяви/звернення — в узгоджені із одержувачем час та спосіб її проведення.
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