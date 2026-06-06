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Як записатися на проходження відеоідентифікації онлайн: інструкція від ПФУ

18:43, 6 червня 2026
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Після подачі заяви на проходження відеоідентифікації уповноважений працівник органу ПФУ зв’яжеться з громадянином для узгодження часу та способу її проведення.
Як записатися на проходження відеоідентифікації онлайн: інструкція від ПФУ
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Для проходження ідентифікації в режимі відеоконференцзв’язку через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України необхідно виконати кілька кроків. Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

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  1. На головній сторінці вебпорталу у верхній панелі обрати вкладку «Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку».
  2. Заповнити необхідні поля електронного бланка:
  • персональні дані;
  • спосіб проведення відеоідентифікації (Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom);
  • вид послуги, яку необхідно забезпечити під час відеоідентифікації (перекладач жестової мови, фізичний супровід, інше).
  1. Надати згоду на отримання email-повідомлень від ПФУ та натиснути «Подати заяву».

До заяви можуть бути додані скановані копії документів:

  • паспорт або ID-картка;
  • пенсійне посвідчення;
  • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • трудова книжка або документи про стаж;
  • військовий квиток;
  • свідоцтво про народження тощо.

Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб.

Після подачі заяви на проходження відеоідентифікації уповноважений працівник органу Пенсійного фонду України зв’яжеться з громадянином для узгодження часу та способу її проведення.

Відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів з дати подання заяви/звернення — в узгоджені із одержувачем час та спосіб її проведення.

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