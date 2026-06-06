Google платитиме SpaceX майже $1 млрд на місяць за ШІ-потужності

Google уклала масштабну угоду зі SpaceX на використання обчислювальних потужностей для штучного інтелекту.

Фото: iclarified.com

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Компанія SpaceX уклала ще одну масштабну угоду щодо надання обчислювальних потужностей Google. Про угоду компанія повідомила у регуляторному звіті, оприлюдненому 5 червня.

Згідно з умовами договору, Google сплачуватиме SpaceX 920 мільйонів доларів на місяць з жовтня 2026 року до червня 2029 року за доступ до «приблизно 110 тисяч графічних процесорів NVIDIA (GPU), центральних процесорів (CPU), пам’яті та інших пов’язаних компонентів».

Ця угода за тривалістю та масштабом подібна до тієї, яку SpaceX оголосила наприкінці травня з компанією Anthropic. У межах тієї домовленості Anthropic погодилася сплачувати SpaceX 1,25 мільярда доларів на місяць до 2029 року за оренду всіх доступних обчислювальних ресурсів дата-центру Colossus 1 поблизу Мемфіса, штат Теннессі. Цей центр xAI, яка нині входить до складу SpaceX, спочатку створила для власних проєктів у сфері штучного інтелекту.

Схоже, що угода з Google передбачає доступ приблизно до половини того обсягу обчислювальних ресурсів, який отримала Anthropic у Colossus 1. SpaceX не уточнила, який саме дата-центр використовуватиме Google. Раніше генеральний директор компанії Ілон Маск заявляв, що дата-центр Colossus 2 буде зарезервований для потреб xAI.

До укладення угоди зі SpaceX компанія Anthropic була суттєво обмежена в обчислювальних потужностях і підвищила ліміти використання своїх сервісів того ж дня, коли було оголошено про співпрацю. Google перебуває в іншій ситуації: за деякими оцінками, компанія є найбільшим у світі власником обчислювальних потужностей для штучного інтелекту.

У заяві представник Google пояснив укладення угоди несподівано високим попитом на нещодавно запущені продукти зі штучним інтелектом.

«Google Cloud і SpaceX є давніми партнерами. Це короткострокова та своєчасна угода, яка дозволить нам отримати додаткові потужності для задоволення стрімко зростаючого попиту клієнтів на нашу агентну платформу Gemini Enterprise, який виявився навіть вищим, ніж ми очікували», — зазначили в компанії.

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