Добровільно передані слідчому документи є допустимими доказами — Верховний Суд

Верховний Суд: добровільна видача речей і документів слідству не є позапроцесуальним отриманням доказів.

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Якщо особа, у розпорядженні якої знаходяться речі, документи та інші матеріали, які мають доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, добровільно надає їх слідчому, це не свідчить про здобуття таких доказів органом досудового розслідування у позапроцесуальний спосіб та не є підставою для визнання їх недопустимими. Такий висновок зробила Третя судова палата ККС ВС у справі № 529/1660/22.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

За результатами нового розгляду апеляційний суд скасував виправдувальний вирок місцевого суду та ухвалив новий вирок, яким обвинуваченого визнав винуватим за ст. 111-2 КК.

У касаційній скарзі обвинувачений зазначає, що матеріалами провадження не підтверджується те, що «грамота», «благодарность», трудовий договір, виписки з наказу підписували саме представники рф. Зауважує, що вказані документи долучені з порушеннями процесуального закону та не є доказами.

Позиція ККС ВС

Змінено вирок апеляційного суду, виключено з мотивувальної частини вироку із формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, посилання на вчинення обвинуваченим інших дій, які підривають національну безпеку України, становлять безпосередню загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності, конституційному ладу України.

Обґрунтування позиції ККС ВС

Колегія суддів ККС зазначила, що допитаний в судовому засіданні апеляційного суду свідок надав показання, що він працював слідчим СБУ та розслідував кримінальне провадження у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК, у тому числі були відомості про вчинення обвинуваченим пособництва. Після часткової деокупації Куп’янського району, йому було надано багато документів, які стосувалися кримінального провадження, в тому числі «благодарность» та «грамота», які вказували на наявність в діях обвинуваченого складу кримінального правопорушення, що стало підставою для внесення відомостей до ЄРДР за ч. 7 ст. 111-1 КК стосовно обвинуваченого. Враховуючи велике навантаження на слідчих СБУ, справа була передана до слідчого відділення Куп’янського управління поліції.

Колегія суддів ККС вказала, що в разі, коли особа, у розпорядженні якої знаходяться речі, документи та інші матеріали, які мають доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, висловлюючи своє волевиявлення, добровільно надає їх слідчому, це не свідчить про здобуття таких доказів органом досудового розслідування у позапроцесуальний спосіб та не є підставою для визнання їх недопустимими.

З огляду на викладене, а також на те, що свідки в судовому засіданні підтвердили добровільну видачу вказаних вище письмових доказів, апеляційний суд дійшов обґрунтованого висновку про те, що доводи сторони захисту про отримання вказаних письмових доказів у позапроцесуальний спосіб є необґрунтованими і не впливають на допустимість доказів.

З постановою колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 15.04.2026 у справі № 529/1660/22 (провадження № 51-7201км23) можна ознайомитись за посиланням.

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