  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Добровільно передані слідчому документи є допустимими доказами — Верховний Суд

19:40, 6 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховний Суд: добровільна видача речей і документів слідству не є позапроцесуальним отриманням доказів.
Добровільно передані слідчому документи є допустимими доказами — Верховний Суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Якщо особа, у розпорядженні якої знаходяться речі, документи та інші матеріали, які мають доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, добровільно надає їх слідчому, це не свідчить про здобуття таких доказів органом досудового розслідування у позапроцесуальний спосіб та не є підставою для визнання їх недопустимими. Такий висновок зробила Третя судова палата ККС ВС у справі № 529/1660/22.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

За результатами нового розгляду апеляційний суд скасував виправдувальний вирок місцевого суду та ухвалив новий вирок, яким обвинуваченого визнав винуватим за ст. 111-2 КК.

У касаційній скарзі обвинувачений зазначає, що матеріалами провадження не підтверджується те, що «грамота», «благодарность», трудовий договір, виписки з наказу підписували саме представники рф. Зауважує, що вказані документи долучені з порушеннями процесуального закону та не є доказами.

Позиція ККС ВС

Змінено вирок апеляційного суду, виключено з мотивувальної частини вироку із формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, посилання на вчинення обвинуваченим інших дій, які підривають національну безпеку України, становлять безпосередню загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності, конституційному ладу України.

Обґрунтування позиції ККС ВС

Колегія суддів ККС зазначила, що допитаний в судовому засіданні апеляційного суду свідок надав показання, що він працював слідчим СБУ та розслідував кримінальне провадження у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК, у тому числі були відомості про вчинення обвинуваченим пособництва. Після часткової деокупації Куп’янського району, йому було надано багато документів, які стосувалися кримінального провадження, в тому числі «благодарность» та «грамота», які вказували на наявність в діях обвинуваченого складу кримінального правопорушення, що стало підставою для внесення відомостей до ЄРДР за ч. 7 ст. 111-1 КК стосовно обвинуваченого. Враховуючи велике навантаження на слідчих СБУ, справа була передана до слідчого відділення Куп’янського управління поліції.

Колегія суддів ККС вказала, що в разі, коли особа, у розпорядженні якої знаходяться речі, документи та інші матеріали, які мають доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, висловлюючи своє волевиявлення, добровільно надає їх слідчому, це не свідчить про здобуття таких доказів органом досудового розслідування у позапроцесуальний спосіб та не є підставою для визнання їх недопустимими.

З огляду на викладене, а також на те, що свідки в судовому засіданні підтвердили добровільну видачу вказаних вище письмових доказів, апеляційний суд дійшов обґрунтованого висновку про те, що доводи сторони захисту про отримання вказаних письмових доказів у позапроцесуальний спосіб є необґрунтованими і не впливають на допустимість доказів.

З постановою колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 15.04.2026 у справі № 529/1660/22 (провадження № 51-7201км23) можна ознайомитись за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд рішення суду судова практика ККС ВС

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Дитина подала в суд на рідну матір через домашнє насильство: Верховний Суд вирішив позбавити її батьківських прав

Верховний Суд підтвердив, що системне домашнє насильство, перешкоджання навчанню та ігнорування інтересів дитини можуть бути підставою для позбавлення батьківських прав.

Українцям дозволять обмінюватися інтимними фото та відео у месенджерах

Новий законопроєкт посилює відповідальність за дитячу порнографію та сексуальну експлуатацію дітей, одночасно пом’якшуючи регулювання щодо повнолітніх осіб.

Верховний Суд: Мобілізація батька не може відкласти право дитини на аліменти

Верховний Суд наголосив, що у справах про аліменти суди мають враховувати право дитини на своєчасне утримання, а не лише факт військової служби відповідача.

Електросамокати за порушення ПДР зможуть конфіскувати, а користувачів — відправляти на виправні роботи: законопроєкт

В Україні пропонують запровадити нові штрафи:  конфіскацію електросамокатів і виправні роботи за порушення ПДР користувачами малого електротранспорту.

Бронювання працівників під загрозою: всі рішення про критичність «обнуляться» до 1 вересня

Тисячі підприємств можуть втратити статус критичних до 1 вересня 2026 року, а ті що утримають свій статус зобов’язані підняти зарплату заброньованим та усунути перевищення квоти протягом 10 робочих днів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]