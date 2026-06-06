У НАТО розглядають можливість нової допомоги Україні на 70 млрд євро

Крім фінансування, пропозиція включатиме новий механізм, щоб більш прозоро відстежувати внески.

Фото: zbruc.eu

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Країни НАТО розглядають ідею виділити Україні новий пакет військової допомоги на суму 70 млрд євро, про що може бути оголошено вже наступного місяця на саміті альянсу в Анкарі. Про це повідомило видання Politico.

За словами чотирьох дипломатів НАТО, пропозиція, поширена Німеччиною, включатиме новий механізм підвищення прозорості щодо фінансування України.

Як вказує видання, підтримка України має стати одним із ключових питань, що розглядатимуться на саміті лідерів НАТО 7-8 липня.

«Ключовим моментом є отримання від Анкари твердого зобов'язання продовжувати надавати Україні таку необхідну підтримку на стійкій і більш справедливій основі», - додав п'ятий високопоставлений дипломат НАТО.

У джерелі додають, що фінансування в 70 млрд євро не складатиметься лише з нових коштів. Близько 30 млрд євро надійдуть з уже узгодженого ЄС дворічного кредиту Україні в розмірі 90 млрд євро, а ще 40 млрд євро будуть виділені через двосторонні програми підтримки.

Однак дехто побоюється, що країни можуть відчути меншу необхідність у своїх пожертвуваннях, якщо зможуть розраховувати на кошти Євросоюзу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.