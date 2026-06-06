Угорщина закриває двері для трудових мігрантів, але не для всіх: чи торкнеться це українців

Угорщина обмежує в’їзд трудових мігрантів із країн поза межами ЄС.

Фото: Reuters

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр обмежив приплив трудових мігрантів із країн, що не входять до Європейського Союзу, урядовим указом, опублікованим 6 червня, пише DPA.

Нові дозволи на проживання в межах програми для трудових мігрантів більше не видаватимуться. Відповідний указ уже опубліковано в Офіційному віснику Угорщини.

Обмеження притоку трудових мігрантів було однією з передвиборчих обіцянок Мадяра під час кампанії.

Новий глава уряду пояснював свою позицію тим, що більше робочих місць мають отримувати угорці, а компанії не повинні знижувати рівень зарплат за рахунок працевлаштування іноземців. Водночас галузеві об’єднання та роботодавці наголошують, що в багатьох секторах угорської економіки існує дефіцит робочої сили.

Нове регулювання передбачає, що вже видані дозволи на проживання залишатимуться чинними до завершення строку їхньої дії. Водночас у документі не уточнюється, чи можна буде продовжувати такі дозволи після закінчення їхнього терміну.

Указ не означає повного припинення видачі дозволів на проживання громадянам країн, що не входять до ЄС. Заборона стосується саме спрощеної програми для трудових мігрантів, яка дозволяла відносно легко наймати працівників із-за меж Євросоюзу через агентства, що перебували під контролем оточення Віктора Орбана.

За оцінками, в Угорщині працюють близько 90 тисяч працівників із країн поза межами ЄС, що становить приблизно 2% усієї робочої сили країни.

Більшість із них зайняті в акумуляторній та автомобільній промисловості, будівництві, сезонних сільськогосподарських роботах і службах доставки. Переважно вони прибули з Філіппін, України, Китаю, В’єтнаму та Індії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.