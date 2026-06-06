  1. У світі

Угорщина закриває двері для трудових мігрантів, але не для всіх: чи торкнеться це українців

19:04, 6 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Угорщина обмежує в’їзд трудових мігрантів із країн поза межами ЄС.
Угорщина закриває двері для трудових мігрантів, але не для всіх: чи торкнеться це українців
Фото: Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр обмежив приплив трудових мігрантів із країн, що не входять до Європейського Союзу, урядовим указом, опублікованим 6 червня, пише DPA.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Нові дозволи на проживання в межах програми для трудових мігрантів більше не видаватимуться. Відповідний указ уже опубліковано в Офіційному віснику Угорщини.

Обмеження притоку трудових мігрантів було однією з передвиборчих обіцянок Мадяра під час кампанії.

Новий глава уряду пояснював свою позицію тим, що більше робочих місць мають отримувати угорці, а компанії не повинні знижувати рівень зарплат за рахунок працевлаштування іноземців. Водночас галузеві об’єднання та роботодавці наголошують, що в багатьох секторах угорської економіки існує дефіцит робочої сили.

Нове регулювання передбачає, що вже видані дозволи на проживання залишатимуться чинними до завершення строку їхньої дії. Водночас у документі не уточнюється, чи можна буде продовжувати такі дозволи після закінчення їхнього терміну.

Указ не означає повного припинення видачі дозволів на проживання громадянам країн, що не входять до ЄС. Заборона стосується саме спрощеної програми для трудових мігрантів, яка дозволяла відносно легко наймати працівників із-за меж Євросоюзу через агентства, що перебували під контролем оточення Віктора Орбана.

За оцінками, в Угорщині працюють близько 90 тисяч працівників із країн поза межами ЄС, що становить приблизно 2% усієї робочої сили країни.

Більшість із них зайняті в акумуляторній та автомобільній промисловості, будівництві, сезонних сільськогосподарських роботах і службах доставки. Переважно вони прибули з Філіппін, України, Китаю, В’єтнаму та Індії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС Угорщина

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Українцям дозволять обмінюватися інтимними фото та відео у месенджерах

Новий законопроєкт посилює відповідальність за дитячу порнографію та сексуальну експлуатацію дітей, одночасно пом’якшуючи регулювання щодо повнолітніх осіб.

Верховний Суд: Мобілізація батька не може відкласти право дитини на аліменти

Верховний Суд наголосив, що у справах про аліменти суди мають враховувати право дитини на своєчасне утримання, а не лише факт військової служби відповідача.

Електросамокати за порушення ПДР зможуть конфіскувати, а користувачів — відправляти на виправні роботи: законопроєкт

В Україні пропонують запровадити нові штрафи:  конфіскацію електросамокатів і виправні роботи за порушення ПДР користувачами малого електротранспорту.

Бронювання працівників під загрозою: всі рішення про критичність «обнуляться» до 1 вересня

Тисячі підприємств можуть втратити статус критичних до 1 вересня 2026 року, а ті що утримають свій статус зобов’язані підняти зарплату заброньованим та усунути перевищення квоти протягом 10 робочих днів.

ЄСПЛ визнав Україну відповідальною за побиття чоловіка поліцейськими, які були поза службою

ЄСПЛ визнав державу винною у справі про жорстоке побиття: поліція «поза службою» діяла як представники влади та не було ефективного розслідування.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]