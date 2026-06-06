На границе с Польшей 6 июня образовались большие очереди — где зафиксировано больше всего автомобилей
Государственная пограничная служба Украины сообщила, что 6 июня на украинско-польской границе наблюдается скопление транспортных средств на выезд из Украины.
На выезд из Украины:
Угринов — 25 автомобилей
Рава-Русская — 65 автомобилей
Грушев — 25 автомобилей
Краковец — 100 автомобилей
Шегини — 60 автомобилей
Нижанковичи — 25 автомобилей
Устилуг — 95 автомобилей
Скопление автобусов на выезд из Украины фиксируется в Краковце и Шегинях. Там ожидают по 13 автобусов. В Устилуге ожидает один автобус.
«Свободными для проезда на данный момент остаются пункты пропуска Смильница и Нижанковичи.
В Устилуге около 20 автомобилей ожидают въезда в Украину.
Напомним, что с началом летнего туристического сезона пассажиропоток через пункты пропуска на Западной границе традиционно возрастает. В этом году ожидается увеличение пассажиропотока до 20%», — добавили в ГПСУ.
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