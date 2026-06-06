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На границе с Польшей 6 июня образовались большие очереди — где зафиксировано больше всего автомобилей

19:34, 6 июня 2026
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Также фиксируется скопление автобусов на выезд из Украины.
На границе с Польшей 6 июня образовались большие очереди — где зафиксировано больше всего автомобилей
Фото: interfax.com.ua
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Государственная пограничная служба Украины сообщила, что 6 июня на украинско-польской границе наблюдается скопление транспортных средств на выезд из Украины.

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На выезд из Украины:

Угринов — 25 автомобилей

Рава-Русская — 65 автомобилей

Грушев — 25 автомобилей

Краковец — 100 автомобилей

Шегини — 60 автомобилей

Нижанковичи — 25 автомобилей

Устилуг — 95 автомобилей

Скопление автобусов на выезд из Украины фиксируется в Краковце и Шегинях. Там ожидают по 13 автобусов. В Устилуге ожидает один автобус.

«Свободными для проезда на данный момент остаются пункты пропуска Смильница и Нижанковичи.

В Устилуге около 20 автомобилей ожидают въезда в Украину.

Напомним, что с началом летнего туристического сезона пассажиропоток через пункты пропуска на Западной границе традиционно возрастает. В этом году ожидается увеличение пассажиропотока до 20%», — добавили в ГПСУ.

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Государственная пограничная служба

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