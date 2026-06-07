Китай оголосив про спеціальну морську операцію поблизу Тайваню після угоди Японії та Філіппін

Пекін заявив про захист своїх національних інтересів і посилив активність у водах на схід від Тайваню на тлі суперечок щодо морських кордонів та безпеки в регіоні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Китай оголосив про початок спеціальної морської операції на схід від Тайваню у відповідь на нещодавні домовленості між Японією та Філіппінами щодо переговорів з прикордонних питань. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією державного агентства «Сіньхуа», Міністерство транспорту Китаю організувало спеціальну операцію з контролю за морським рухом. У Пекіні заявили, що її метою є здійснення морської адміністративної юрисдикції та захист національних інтересів країни.

Китайська сторона розцінила домовленості Токіо та Маніли щодо обговорення питань у водах на схід від Тайваню як порушення свого територіального суверенітету та морських прав. У Пекіні наголосили, що зазначені райони також перетинаються з виключними економічними зонами, на які претендує Китай.

Як зазначає Bloomberg, у проведенні операції беруть участь морські агентства провінцій Фуцзянь, Гуандун та Східнокитайського моря. Вона стала продовженням дій Китаю після того, як 1 червня країна направила кораблі Берегової охорони для проведення правоохоронних патрулів на схід від Тайваню.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.