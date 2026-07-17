Наглядова рада «Нафтогазу» призначила Сергія Федоренка виконувачем обов'язків керівника компанії

Сергій Федоренко тимчасово керуватиме НАК «Нафтогаз України».

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Незалежна наглядова рада НАК «Нафтогаз України» призначила Сергія Федоренка виконувачем обов'язків керівника компанії на визначений період.

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив за підсумками наради з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким.

«Сергій поінформував, що незалежна наглядова рада "Нафтогазу" злагоджено на визначений період призначила керувати компанією Сергія Федоренка – фахову людину: він пройшов шлях трансформації «Укрнафти» разом із Сергієм Корецьким», — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що під керівництвом команди Корецького в «Укрнафті» вдалося провести очищення внутрішніх процесів від олігархічного впливу.

«Це був шлях успішного очищення всіх внутрішніх процесів в компанії від грабіжницького олігархічного впливу, і завдяки цьому «Укрнафта» стала однією з найбільш прибуткових державних компаній», — зазначив Глава держави.

Під час наради також обговорювалася підготовка до опалювального сезону, яку Зеленський назвав критичним пріоритетом.

Президент повідомив, що триває відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак. За його словами, 17 липня російські війська знову завдали удару по об'єктах «Нафтогазу», внаслідок чого компанія зазнала відчутних пошкоджень.

«Обговорили з прем'єр-міністром, які кроки потрібні в таких умовах, і важливо, щоб, незважаючи на постійні російські атаки, ми реалізували все, про що домовлялись, для підготовки до зими», — додав Зеленський.

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