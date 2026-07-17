Ігор Клименко очолить РНБО: указ про призначення вже готується

Новий секретар РНБО має забезпечити ефективну взаємодію всіх складових сектору безпеки й оборони.

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував Ігорю Клименку посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

«Запропонував йому позицію секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ про призначення вже готується», – зазначив Зеленський.

Президент подякував Клименку за роботу в системі Міністерства внутрішніх справ, наголосивши, що той продовжить працювати на Україну у сфері захисту держави та громадян.

«Було багато непростих викликів, і реагування завжди було ефективним. Ігор Клименко продовжить працювати на Україну у сфері захисту нашої держави і людей», – підкреслив глава держави.

За словами Зеленського, одним із ключових завдань нового секретаря РНБО має стати забезпечення максимально результативної координації між усіма складовими сектору безпеки й оборони, а також щоденний контроль за виконанням ухвалених рішень.

Президент наголосив, що кожне рішення Ради національної безпеки і оборони України та Ставки Верховного Головнокомандувача має виконуватися у повному обсязі та в установлені строки.

Окремим пріоритетом роботи Зеленський назвав координацію оборонних виробництв.

«Уряд України, наші Сили оборони та безпеки України і вся система державних структур повинні працювати саме так, як необхідно для досягнення визначених державних цілей», – зазначив Президент.

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