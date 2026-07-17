  1. В Україні

Побита у харківському ТЦК адвокатка отримала інвалідність і звернулася до ЄСПЛ – Дмитро Лубінець

13:26, 17 липня 2026 478
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Як стверджує Уповноважений Верховної Ради з прав людини, до клієнта адвоката не допустили, натомість жінка отримала тяжкі травми.
Побита у харківському ТЦК адвокатка отримала інвалідність і звернулася до ЄСПЛ – Дмитро Лубінець
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що адвокатка, яка зазнала побиття у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Харкові, отримала інвалідність та звернулася до Європейського суду з прав людини.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами омбудсмена, інцидент стався 15 березня 2025 року. Адвокатка прибула до Київського районного ТЦК та СП у Харкові, щоб надати безоплатну правничу допомогу затриманому чоловіку.

Як стверджує Лубінець, до клієнта її не допустили, натомість жінка отримала тяжкі травми. Після інциденту вона проходила лікування, перенесла операцію та реабілітацію, а згодом їй встановили III групу інвалідності.

«Це просто немислимо: як адвокат, який прийшов виконувати свій професійний обов'язок, опинився на лікарняному ліжку? Якщо за право бути адвокатом людина платить власним здоров'ям, то це вже питання не окремого інциденту. Це тривожний сигнал для всієї системи правосуддя», - вказав Лубінець.

Омбудсмен повідомив, що адвокатка звернулася до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення. Водночас, за словами потерпілої, протягом року особу, яка завдала їй тілесних ушкоджень, не встановили, працівників ТЦК не допитали, а записи з камер відеоспостереження не були надані. Частину необхідних слідчих дій, за його словами, провели лише після втручання суду.

Наразі Державне бюро розслідувань відкрило окреме кримінальне провадження щодо можливої службової недбалості працівників поліції під час розслідування цієї справи.

У результаті адвокатка звернулася до Європейського суду з прав людини через ситуацію, що сталася.

Комітет захисту прав адвокатів при Раді адвокатів Харківської області повідомив, що упродовж 2025–2026 років було зафіксовано 17 випадків застосування фізичної сили до адвокатів. За інформацією комітету, в окремих випадках також повідомлялося про психологічний тиск і погрози мобілізацією.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція ЄСПЛ Харків омбудсмен ДБР ТЦК Дмитро Лубінець

Популярні новини

Суддя Андрій Поліщук штучно усував конкретних суддів від розгляду справ через рішення про відвід – ВРП

Суддя Андрій Поліщук штучно усував конкретних суддів від розгляду справ через рішення про відвід – ВРП

07:15, 17 липня 2026 3k
Якщо квартира зареєстрована тільки в БТІ: які ризики чекають на власників і що потрібно зробити

Якщо квартира зареєстрована тільки в БТІ: які ризики чекають на власників і що потрібно зробити

23:12, 16 липня 2026 3k
Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну: хто увійшов до уряду

Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну: хто увійшов до уряду

16:02, 16 липня 2026 3k
Суд пояснив, чому наявність підстав для відстрочки не означає звільнення від мобілізації

Суд пояснив, чому наявність підстав для відстрочки не означає звільнення від мобілізації

17:14, 16 липня 2026 3k
Чи має повнолітній син загиблого військовослужбовця право на виплату без статусу утриманця: що вирішив суд

Чи має повнолітній син загиблого військовослужбовця право на виплату без статусу утриманця: що вирішив суд

13:32, 16 липня 2026 4k
Для працівників апаратів судів запровадили підвищувальні коефіцієнти до окладів

Для працівників апаратів судів запровадили підвищувальні коефіцієнти до окладів

17:14, 16 липня 2026 3k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд: сприйняття дитиною прізвища формується насамперед під впливом матері, а не через насмішки однолітків

Саме бажання дитини носити прізвище матері не є достатньою підставою для його зміни, якщо не доведено, що це відповідає її найкращим інтересам.

Квадратні метри за рахунок сусідів: коли суд змусить повернути спільне майно, а коли — дозволить реконструкцію

Верховний Суд підтвердив, що власник квартири не може збільшити її площу за рахунок горища без згоди всіх співвласників будинку, а державна реєстрація такого розширення може бути скасована.

Житло військових заборонять відчужувати до кінця війни та пів року після: нові обов’язки нотаріусів та виконавців

Мораторій на виселення військових та захист вразливих осіб від шахрайства з нерухомістю: розбір проєкту про посилення захисту житлових прав.

Дистанційна ВЛК для військових за кордоном та відстрочка до трьох років після контракту: які гарантії готують для військових

Після звільнення зі служби контрактники можуть отримати додаткові гарантії, а поранені військові — довші виплати під час лікування.

Арешт не може бути безстроковим: ВС скасував рішення у справі про 10-річне обтяження майна

Верховний Суд роз'яснив, якщо виконавче провадження давно завершене, а стягувач більше не заявляє вимог, арешт майна може порушувати право власності.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]