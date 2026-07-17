Побита у харківському ТЦК адвокатка отримала інвалідність і звернулася до ЄСПЛ – Дмитро Лубінець

Як стверджує Уповноважений Верховної Ради з прав людини, до клієнта адвоката не допустили, натомість жінка отримала тяжкі травми.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що адвокатка, яка зазнала побиття у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Харкові, отримала інвалідність та звернулася до Європейського суду з прав людини.

За словами омбудсмена, інцидент стався 15 березня 2025 року. Адвокатка прибула до Київського районного ТЦК та СП у Харкові, щоб надати безоплатну правничу допомогу затриманому чоловіку.

Як стверджує Лубінець, до клієнта її не допустили, натомість жінка отримала тяжкі травми. Після інциденту вона проходила лікування, перенесла операцію та реабілітацію, а згодом їй встановили III групу інвалідності.

«Це просто немислимо: як адвокат, який прийшов виконувати свій професійний обов'язок, опинився на лікарняному ліжку? Якщо за право бути адвокатом людина платить власним здоров'ям, то це вже питання не окремого інциденту. Це тривожний сигнал для всієї системи правосуддя», - вказав Лубінець.

Омбудсмен повідомив, що адвокатка звернулася до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення. Водночас, за словами потерпілої, протягом року особу, яка завдала їй тілесних ушкоджень, не встановили, працівників ТЦК не допитали, а записи з камер відеоспостереження не були надані. Частину необхідних слідчих дій, за його словами, провели лише після втручання суду.

Наразі Державне бюро розслідувань відкрило окреме кримінальне провадження щодо можливої службової недбалості працівників поліції під час розслідування цієї справи.

У результаті адвокатка звернулася до Європейського суду з прав людини через ситуацію, що сталася.

Комітет захисту прав адвокатів при Раді адвокатів Харківської області повідомив, що упродовж 2025–2026 років було зафіксовано 17 випадків застосування фізичної сили до адвокатів. За інформацією комітету, в окремих випадках також повідомлялося про психологічний тиск і погрози мобілізацією.

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