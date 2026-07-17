У Базі правових позицій Верховного Суду стали доступні огляди та дайджести судової практики
Верховний Суд розширив функціонал Бази правових позицій, додавши до неї огляди та дайджести судової практики. Відтепер користувачі можуть не лише переглядати судові рішення, а й здійснювати пошук за змістом аналітичних матеріалів.
Зауважимо, що до цього у Єдиному державному реєстрі судових рішень запрацювала нова опція «Релевантна практика ВС», яка дозволяє знаходити правові позиції Верховного Суду з конкретних питань. Новий інструмент став можливим завдяки інтеграції Реєстру з Базою правових позицій Верховного Суду.
Користувачам доступний пошук за текстами оглядів і дайджестів судової практики з можливістю:
- пошуку за ключовими словами – достатньо ввести слово або словосполучення, щоб система знайшла відповідні фрагменти текстів оглядів чи дайджестів, у яких вони містяться. Із результатів пошуку можна одразу перейти до сторінки з текстом відповідної правової позиції;
- швидкого уточнення результатів пошуку – за допомогою фільтрів можна обмежити вибірку документів практикою відповідного касаційного суду, Великої Палати Верховного Суду, Європейського суду з прав людини або Суду Європейського Союзу;
- розширеного ручного пошуку – для більш точного пошуку передбачено можливість самостійно визначити параметри вибірки, зокрема обрати вид документа (тематичний або періодичний огляд, дайджест), категорію правовідносин та інші необхідні критерії.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.