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У Базі правових позицій Верховного Суду стали доступні огляди та дайджести судової практики

12:34, 17 липня 2026 83
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У Базі правових позицій ВС запрацював пошук за оглядами та дайджестами судової практики.
У Базі правових позицій Верховного Суду стали доступні огляди та дайджести судової практики
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Верховний Суд розширив функціонал Бази правових позицій, додавши до неї огляди та дайджести судової практики. Відтепер користувачі можуть не лише переглядати судові рішення, а й здійснювати пошук за змістом аналітичних матеріалів.

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Зауважимо, що до цього у Єдиному державному реєстрі судових рішень запрацювала нова опція «Релевантна практика ВС», яка дозволяє знаходити правові позиції Верховного Суду з конкретних питань. Новий інструмент став можливим завдяки інтеграції Реєстру з Базою правових позицій Верховного Суду.

Користувачам доступний пошук за текстами оглядів і дайджестів судової практики з можливістю:

  • пошуку за ключовими словами – достатньо ввести слово або словосполучення, щоб система знайшла відповідні фрагменти текстів оглядів чи дайджестів, у яких вони містяться. Із результатів пошуку можна одразу перейти до сторінки з текстом відповідної правової позиції;
  • швидкого уточнення результатів пошуку – за допомогою фільтрів можна обмежити вибірку документів практикою відповідного касаційного суду, Великої Палати Верховного Суду, Європейського суду з прав людини або Суду Європейського Союзу;
  • розширеного ручного пошуку – для більш точного пошуку передбачено можливість самостійно визначити параметри вибірки, зокрема обрати вид документа (тематичний або періодичний огляд, дайджест), категорію правовідносин та інші необхідні критерії.

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Верховний Суд судова практика

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