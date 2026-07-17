АМКУ разрешил сети супермаркетов VARUS приобрести сеть магазинов «КОЛО»

По данным «КОЛО» сейчас работает более 250 их магазинов в Киеве, Киевской области и Одессе, а Varus насчитывает 119 супермаркетов в разных городах.

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Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ООО «Омега», развивающему сеть супермаркетов VARUS, на приобретение контроля над ООО «Аритейл» — компанией, управляющей сетью продуктовых магазинов «КОЛО».

Соответствующее решение Антимонопольный комитет Украины принял 16 июля.

В компании VARUS отметили, что эта сделка станет одной из крупнейших на украинском рынке ритейла в 2026 году.

По информации компании, объединение позволит существенно укрепить позиции бизнеса в сегменте convenience retail — формате магазинов «у дома».

Условия сделки, ее стоимость и сроки завершения стороны не раскрывают.

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