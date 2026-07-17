АМКУ разрешил сети супермаркетов VARUS приобрести сеть магазинов «КОЛО»
Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ООО «Омега», развивающему сеть супермаркетов VARUS, на приобретение контроля над ООО «Аритейл» — компанией, управляющей сетью продуктовых магазинов «КОЛО».
Соответствующее решение Антимонопольный комитет Украины принял 16 июля.
В компании VARUS отметили, что эта сделка станет одной из крупнейших на украинском рынке ритейла в 2026 году.
По информации компании, объединение позволит существенно укрепить позиции бизнеса в сегменте convenience retail — формате магазинов «у дома».
Условия сделки, ее стоимость и сроки завершения стороны не раскрывают.
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