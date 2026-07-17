Верховный Суд встал на сторону мужчины в споре с банком за квартиру: ВС отступил от вывода 2025 года

Верховный Суд не позволил банку взыскать квартиру заемщика из-за другого жилья на ВОТ.

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Наличие у истца на праве собственности другого жилого недвижимого имущества на временно оккупированной территории Украины, в котором он не имеет фактической и юридической возможности проживать, а также осуществлять какие-либо иные правомочия собственника, свидетельствует об отсутствии у него другого жилья в понимании Закона Украины «О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте».

Положения пункта 5 этого Закона должны толковаться как распространяющиеся на все территории Украины, в отношении которых законодательством установлен правовой режим временной оккупации.

О чем был спор

Мужчина еще в 2008 году получил кредит в иностранной валюте, обеспечением которого стала его квартира.

В 2020 году нотариус зарегистрировал право собственности на эту квартиру за банком.

Истец считал это решение незаконным, поскольку оно было принято во время действия моратория на принудительное взыскание имущества. Квартира является его единственным местом проживания, а другое имущество (дом), зарегистрированное за ним, находится в г. Горловка Донецкой области, которая является временно оккупированной территорией, поэтому он не может фактически им пользоваться.

Решения судов

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, частично удовлетворил иск. Судебные решения мотивированы тем, что оспариваемое решение государственного регистратора принято вопреки Закону Украины «О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте».

Наличие у истца дома в г. Горловка не опровергает факт отсутствия другого жилья, поскольку этот населенный пункт является временно оккупированным, и собственник лишен возможности реально владеть и пользоваться этим имуществом.

Позиция Верховного Суда

ВС в составе ОП КГС согласился с выводами судов предыдущих инстанций и отметил, что положения п. 5 Закона Украины «О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте» должны толковаться как распространявшиеся на все территории Украины, в отношении которых законодательством Украины был установлен правовой режим временной оккупации, а потому правила, установленные этой нормой, в равной степени касались и имущества, расположенного на других временно оккупированных территориях. Иное толкование не соответствовало бы цели Закона, принципу верховенства права и приводило бы к необоснованному различному правовому положению лиц, находившихся в фактически одинаковых условиях утраты контроля над принадлежащим им недвижимым имуществом.

В этом деле суды установили, что квартира мужчины является предметом ипотеки в обеспечение потребительского кредита в иностранной валюте, общая площадь которой составляет 70,00 кв. м, то есть не превышает 140 кв. м, спорная квартира используется истцом как место постоянного проживания. Также истец является собственником дома на временно оккупированной территории.

Соответствующие изменения в Закон Украины «О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте» были внесены парламентом Законом от 21.04.2022 № 2217-ІХ. В статье 1 указанного Закона в действующей редакции установлено, что отдельные территории Украины, входящие в состав Донецкой и Луганской областей, являются оккупированными Российской Федерацией (в том числе оккупационной администрацией Российской Федерации) начиная с 07.04.2014.

То есть на момент принятия оспариваемых решений г. Горловка Донецкой области определялся законодательством Украины как временно оккупированная территория.

ВС в составе ОП КГС пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций сделали правильные выводы о том, что наличие у лица права собственности на жилье, находящееся в зоне оккупации, где собственник не имеет юридической и фактической возможности осуществлять свои правомочия, свидетельствует об отсутствии у него другого жилья.

Таким образом, оспариваемое решение государственного регистратора принято с нарушением Закона Украины «О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте», который на момент осуществления регистрации права собственности на предмет ипотеки за банком был действующим, что является самостоятельным и достаточным основанием для его отмены.

Верховный Суд также отметил, что отступил от своей предыдущей правовой позиции, изложенной в постановлении от 9 января 2025 года по делу № 522/18134/21.

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда от 22 июня 2026 года по делу № 755/21823/21 (производство № 61-13727сво24).

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