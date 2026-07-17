Тарас Качка будет работать в представительстве Украины при ЕС

По словам Владимира Зеленского, он будет совмещать эту работу с функцией торгового представителя.

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Бывший вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка теперь будет работать в представительстве Украины в ЕС – в Брюсселе.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Тарас Качка будет работать в Представительстве Украины при Европейском Союзе в Брюсселе и одновременно выполнять обязанности торгового представителя Украины.

Президент отметил, что ряд важных вещей уже сделан, и теперь необходимо развивать больше секторальной, детализированной активности для прохождения уже открытых кластеров в переговорах с Европейским Союзом о вступлении Украины и сосредоточиться на коммуникации как с институтами Европейского Союза, так и с национальными правительствами стран ЕС для открытия следующих кластеров.

«Ожидаем решения еще по четырем кластерам. Считаю, что Тарас сможет наиболее эффективно реализовать это в представительстве Украины при ЕС — в Брюсселе. Учитывая также высокую эффективность и опыт Тараса в торговой политике, он будет совмещать эту работу с Европейским Союзом с функцией торгового представителя Украины в рамках наших двусторонних торговых соглашений с ключевыми партнерами. Правительственные чиновники и дипломатическая команда Офиса поддержат Тараса в выполнении поставленных задач», — отметил Зеленский.

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