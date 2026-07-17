Верховный Суд определил, в каких случаях применяется исковая давность в спорах о праве на земельный пай

Объединенная палата Кассационного гражданского суда в составе ВС разъяснила, в каких случаях к спорам по поводу права на земельную долю применяется исковая давность, а когда требования о признании права не ограничиваются сроком обращения в суд.

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К требованиям о признании права на земельный пай лиц, включенных в официальные списки членов предприятия, но не имеющих сертификата, исковая давность не применяется, поскольку такой иск лишь подтверждает уже существующее право. В то же время для лиц, не включенных в списки на паевание, срок исковой давности составляет три года и начинает исчисляться с момента, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права.

К такому выводу пришел Верховный Суд в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда по делу № 530/656/24.

Обстоятельства дела

В рассматриваемом деле истцы обратились в суд с исками к поселковому совету о признании права на земельные доли (паи) и их выделении в натуре. Истцы ссылались на то, что на момент выдачи государственного акта на право коллективной собственности на землю являлись членами КСП и имели право на получение земельных долей (паев), однако это право не реализовали.

Суд первой инстанции удовлетворил иски всех истцов, посчитав их право на земельный пай неоспоримым и подлежащим защите без ограничения сроком исковой давности.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции об удовлетворении исков и отказал в удовлетворении требований всех истцов в связи с истечением срока исковой давности. Суд мотивировал свое решение тем, что о нарушении своих прав истцы могли узнать еще в 1996 году во время публичного процесса паевания земель, тогда как иски были поданы лишь в 2024 году.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы Объединенная палата Кассационного гражданского суда Верховного Суда удовлетворила ее частично: отменила постановление апелляционного суда в отношении истцов, включенных в списки-приложения к государственному акту на право коллективной собственности на землю, оставив в силе решение районного суда об удовлетворении их требований. В то же время в отношении истцов, фамилии которых отсутствовали в этих списках, решение апелляционного суда об отказе в иске оставлено без изменений.

Правовая позиция Верховного Суда

В этом деле Объединенная палата Кассационного гражданского суда сформулировала следующие ключевые правовые выводы относительно применения норм материального права.

Европейский суд по правам человека отмечает, что национальные суды должны выбирать способы толкования, которые обычно могут включать законодательные акты, соответствующую судебную практику, научные исследования и т. д. (дело «Воловик против Украины», заявление № 15123/03, п. 45, ЕСПЧ, 6 декабря 2007 года).

Одним из способов защиты гражданских прав и интересов является признание права (п. 1 ч. 2 ст. 16 Гражданского кодекса Украины).

Толкование п. 1 ч. 2 ст. 16 ГК Украины свидетельствует о том, что такой способ защиты, как признание права, может применяться только тогда, когда субъективное гражданское право уже возникло и это право нарушается, оспаривается или не признается другим лицом. Признание права как частноправовая категория призвано обеспечить определенность в частных правоотношениях, защиту прав и интересов при их нарушении, непризнании или оспаривании, а также подтверждение права. В то же время инициирование спора о признании права не с целью защиты прав и интересов либо подтверждения права является недопустимым.

Объединенная палата Кассационного гражданского суда Верховного Суда отметила, что в зависимости от обстоятельств в процессе паевания могут быть выделены две категории лиц, имеющих право на земельную долю (пай), но:

включенные в список членов КСП, который прилагается к государственному акту на право коллективной собственности на землю, однако не получившие сертификат на право на земельную долю (пай);

необоснованно не включенные в список членов КСП, который прилагается к государственному акту на право коллективной собственности на землю.

Согласно ч. 9 ст. 5 Земельного кодекса Украины 1990 года каждый член коллективного сельскохозяйственного предприятия, сельскохозяйственного кооператива, сельскохозяйственного акционерного общества при выходе из него имеет право получить свою долю земли в натуре (на местности), которая определяется в порядке, предусмотренном частями 6 и 7 ст. 6 этого Кодекса.

Право лица на земельную долю (пай) возникает при наличии совокупности трех условий: получение предприятием (КСП) государственного акта на землю, членство лица в этом предприятии на момент передачи акта и обязательное включение лица в список-приложение к государственному акту.

Сертификат на право на земельный пай является документом, удостоверяющим уже существующее право. Его отсутствие не прекращает само право, а лишь создает препятствия для его реализации, которые могут быть устранены в судебном порядке.

Объединенная палата Кассационного гражданского суда Верховного Суда разъяснила необходимость различать иски о защите права (в случае его нарушения или оспаривания) и иски о подтверждении права (когда оно уже существует на основании документов, но лицо не имеет соответствующего удостоверения).

По общему правилу течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права либо о лице, которое его нарушило. При этом суд должен установить не только момент, когда лицо фактически узнало, но и когда оно могло узнать о нарушении своего права либо о лице, которое его нарушило.

Суд кассационной инстанции указал, что к искам о признании права на земельный пай лиц, включенных в соответствующий список, но не получивших сертификат, исковая давность не применяется. Такой иск направлен на подтверждение уже существующего права, а не на защиту от его нарушения.

В то же время иск лица, не включенного в соответствующий список, является иском о защите нарушенного права, на который распространяется общий срок исковой давности. Течение этого срока начинается с момента, когда лицо узнало или при наличии объективных обстоятельств могло узнать о своем невключении в приложения к государственному акту. Доказательств уважительности причин необращения в суд за защитой своего нарушенного права в течение более чем 27 лет эти истцы не представили, на что обоснованно указал апелляционный суд.

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