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Айсель, Авигея, Эней и Лиам: какие редкие имена получили новорожденные в 2026 году

11:38, 17 июля 2026 14
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Опубликован список самых популярных в первом полугодии 2026 года детских имен.
Айсель, Авигея, Эней и Лиам: какие редкие имена получили новорожденные в 2026 году
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По итогам первого полугодия 2026 года Министерство юстиции Украины обнародовало перечень самых популярных имен, которые родители выбирали для новорожденных.

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Среди девочек наибольшей популярностью пользовались имена София, Злата, Милана, Эмилия, Анна, Анастасия, Полина, Мария, Соломия и Ева.

Мальчиков чаще всего называли Артемом, Александром, Матвеем, Максимом, Тимофеем, Богданом, Давидом, Ярославом, Романом и Дмитрием.

В Минюсте отмечают, что эти имена пользуются популярностью почти по всей стране. В частности, София входит в число самых распространенных имен в большинстве областей Украины — от Винницкой и Волынской до Одесской и Харьковской. Артем и Александр стабильно остаются среди фаворитов в центральных, западных и восточных регионах. В то же время Злату и Милану особенно часто выбирают в центре и на западе страны, а Матвей и Тимофей наиболее популярны в западных областях.

Вместе с тем украинцы все чаще отходят от классических вариантов, выбирая для детей редкие, двойные, иностранные, библейские или староукраинские имена. Такая тенденция свидетельствует о стремлении родителей сочетать традиции с современными предпочтениями и подчеркнуть индивидуальность ребенка.

В перечень самых редких имен, которыми называли новорожденных в первом полугодии 2026 года, вошли:

Двойные имена и именные комбинации

Женские: Аделаида-Лоредана, Марьям-Николлет, Доминика-Аниель, Маргарита-Килина, Абаведария-Алиса.

Мужские: Даниэль-Артур Теофим, Роман-Нурислам, Андрей-Андриан, Элиот-Тео, Марк-Габриэль.

Иностранные и нетипичные для украинской традиции имена

Женские: Айсель, Имералина, Делли, Кейли, Касия, Патрисия, Роуз, Санита, Ума, Эстер.

Мужские: Амир, Леон, Себастьян, Даян, Лиам, Киллиан, Итан, Мартин, Дэвид, Ричард, Эван.

Имена религиозной и культурной традиции

Женские: Авигея, Вирсавия, Суламита, Евангелина, Сара, Теона, Мелания, Магдалина, Афина, Юнона.

Мужские: Самойло, Ессей, Нафанаил, Соломон, Эммануил, Елисей, Иеремия, Адам, Серафим, Вениамин.

Исторические и архаичные имена

Женские: Богуслава, Владомира, Дзвинка, Квитослава, Лукерия, Олимпиада, Роксолана, Квитка, Ярина, Орислава.

Мужские: Добромир, Святогор, Светозар, Зореслав, Аскольд, Тамерлан, Эней, Пантелеимон, Миролюб, Ярий.

Украина минюст

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