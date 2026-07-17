Опубликован список самых популярных в первом полугодии 2026 года детских имен.

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По итогам первого полугодия 2026 года Министерство юстиции Украины обнародовало перечень самых популярных имен, которые родители выбирали для новорожденных.

Среди девочек наибольшей популярностью пользовались имена София, Злата, Милана, Эмилия, Анна, Анастасия, Полина, Мария, Соломия и Ева.

Мальчиков чаще всего называли Артемом, Александром, Матвеем, Максимом, Тимофеем, Богданом, Давидом, Ярославом, Романом и Дмитрием.

В Минюсте отмечают, что эти имена пользуются популярностью почти по всей стране. В частности, София входит в число самых распространенных имен в большинстве областей Украины — от Винницкой и Волынской до Одесской и Харьковской. Артем и Александр стабильно остаются среди фаворитов в центральных, западных и восточных регионах. В то же время Злату и Милану особенно часто выбирают в центре и на западе страны, а Матвей и Тимофей наиболее популярны в западных областях.

Вместе с тем украинцы все чаще отходят от классических вариантов, выбирая для детей редкие, двойные, иностранные, библейские или староукраинские имена. Такая тенденция свидетельствует о стремлении родителей сочетать традиции с современными предпочтениями и подчеркнуть индивидуальность ребенка.

В перечень самых редких имен, которыми называли новорожденных в первом полугодии 2026 года, вошли:

Двойные имена и именные комбинации

Женские: Аделаида-Лоредана, Марьям-Николлет, Доминика-Аниель, Маргарита-Килина, Абаведария-Алиса.

Мужские: Даниэль-Артур Теофим, Роман-Нурислам, Андрей-Андриан, Элиот-Тео, Марк-Габриэль.

Иностранные и нетипичные для украинской традиции имена

Женские: Айсель, Имералина, Делли, Кейли, Касия, Патрисия, Роуз, Санита, Ума, Эстер.

Мужские: Амир, Леон, Себастьян, Даян, Лиам, Киллиан, Итан, Мартин, Дэвид, Ричард, Эван.

Имена религиозной и культурной традиции

Женские: Авигея, Вирсавия, Суламита, Евангелина, Сара, Теона, Мелания, Магдалина, Афина, Юнона.

Мужские: Самойло, Ессей, Нафанаил, Соломон, Эммануил, Елисей, Иеремия, Адам, Серафим, Вениамин.

Исторические и архаичные имена

Женские: Богуслава, Владомира, Дзвинка, Квитослава, Лукерия, Олимпиада, Роксолана, Квитка, Ярина, Орислава.

Мужские: Добромир, Святогор, Светозар, Зореслав, Аскольд, Тамерлан, Эней, Пантелеимон, Миролюб, Ярий.