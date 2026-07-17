Бывший судья из Ивано-Франковской области получил 5 лет тюрьмы за $1200 взятки за «закрытие» дела о пьяном вождении

ВАКС огласил приговор бывшему судье Коломыйского районного суда: 5 лет лишения свободы.

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Коллегия судей ВАКС огласила приговор бывшему судье Коломыйского районного суда Ивано-Франковской области. Его разоблачили на получении неправомерной выгоды за принятие решения о закрытии административного производства по делу об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Детали дела:

Как сообщили в НАБУ, в июле 2022 года на рассмотрение судьи поступил административный протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) в отношении гражданина, привлеченного к ответственности.

Во время рассмотрения этого дела судья, при пособничестве адвоката, получил от гражданина 1200 долларов США неправомерной выгоды за непривлечение к ответственности за административное правонарушение, предусмотренное ст. 130 КУоАП.

Действия судьи квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины;

Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года и конфискацией 1/2 части имущества.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Дело № 991/2510/23.

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