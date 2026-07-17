Верховный Суд разъяснил, когда нельзя приостанавливать рассмотрение дела из-за другого судебного процесса

Производство по делу не подлежит приостановлению на основании обжалования в другом судебном производстве нормативно-правового акта, который подлежит применению в спорных правоотношениях, поскольку суд наделен полномочиями самостоятельно оценить его соответствие актам более высокой юридической силы.

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Если во время рассмотрения спора суд придет к выводу, что нормативно-правовой акт не соответствует Конституции или закону Украины, он обязан применить акт более высокой юридической силы независимо от того, является ли такой нормативный акт предметом обжалования в другом судебном деле. Сам факт рассмотрения другого дела о законности нормативно-правового акта не свидетельствует об объективной невозможности рассмотрения спора и не является самостоятельным основанием для приостановления производства в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 236 КАС Украины.

К такому выводу пришел Кассационный административный суд в составе Верховного Суда.

Фабула дела

По делу № 160/6306/25 истец обратился в суд с иском к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области, в котором просил признать противоправными действия по применению с 1 января 2025 года ограничений размера его пенсии, предусмотренных статьей 46 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» и постановлением Кабинета Министров Украины от 3 января 2025 года № 1 «Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2025 году в период военного положения», а также обязать ответчика осуществлять выплату пенсии без применения ограничений и понижающих коэффициентов.

Решением суда первой инстанции иск был удовлетворен. Во время апелляционного рассмотрения дела ответчик заявил ходатайство о приостановлении производства до вступления в законную силу судебного решения по делу, предметом которого было обжалование положений указанного постановления. Суд апелляционной инстанции ходатайство удовлетворил и приостановил производство по делу.

Выводы ВС

КАС ВС удовлетворил кассационную жалобу, отменил определение суда апелляционной инстанции и направил дело для продолжения рассмотрения.

Верховный Суд отметил, что в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 236 КАС Украины приостановление производства допускается только при наличии объективной невозможности рассмотрения дела до разрешения другого дела. Вместе с тем суд не вправе приостанавливать производство, если собранные доказательства позволяют установить и оценить все обстоятельства, необходимые для разрешения спора. Кроме того, по смыслу частей 1–3 ст. 7 КАС Украины суд обязан применять акт более высокой юридической силы в случае несоответствия подзаконного нормативно-правового акта Конституции или закону Украины.

С учетом этого коллегия судей пришла к выводу, что рассмотрение дела объективно возможно без его приостановления, поскольку в случае установления несоответствия положений постановления КМУ № 1 нормам Конституции и законов Украины суд вправе не применять это постановление даже при условии его действия. Следовательно, отсутствуют правовые основания для приостановления производства до вступления в законную силу судебного решения по другому делу относительно обжалования указанного нормативно-правового акта.

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