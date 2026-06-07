В Киеве заметили редкий Mercedes-Maybach V12 Edition — в мире выпущено всего 50 таких автомобилей

Лимитированный седан серии V12 Edition выпущен тиражом всего 50 автомобилей, а его стоимость может превышать 340 тысяч долларов.

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На улицах Киева заметили редкий Mercedes-Maybach V12 Edition, который входит в лимитированную серию, насчитывающую всего 50 автомобилей в мире. По уровню эксклюзивности эта модель превосходит многие современные коллекционные суперкары, ведь, для сравнения, было выпущено 499 экземпляров Ferrari LaFerrari и 500 автомобилей Bugatti Chiron, пишут СМИ.

Серию Mercedes-Maybach V12 Edition представили 23 сентября 2025 года во время закрытого мероприятия для VIP-клиентов в городе Чивитавеккья. Выпуск посвятили почти столетней истории двигателей V12 бренда Maybach. В компании напомнили, что еще в 1928 году модель Maybach Zeppelin стала первым серийным автомобилем с двигателем V12.

Характеристики Mercedes-Maybach V12 Edition (Z223)

Двигатель: 6,0-литровый V12 BiTurbo, ручная сборка

Мощность: 612 л.с. (450 кВт)

Крутящий момент: 900 Нм (при 2000 об/мин)

Разгон 0–100 км/ч: 4,5 секунды

Максимальная скорость: 250 км/ч (электронное ограничение)

Коробка передач: 9-ступенчатая автоматическая 9G-TRONIC

Привод: полный (4MATIC)

Длина кузова: 5 469 мм

Снаряженная масса: более 2 300 кг

Серия: ограниченная, 50 автомобилей в мире

Программа производства: MANUFAKTUR (индивидуальная ручная отделка)

Особенности кузова: трехцветная окраска (Olive Metallic / Obsidian Black Metallic + серебристая линия)

Декор: 24-каратное золото в эмблеме и элементах отделки

Диски: кованые, 5-спицевые, в цвете Olive Metallic

Интерьер: кожа Nappa Saddle Brown + дерево янтарного ореха

Среди других особенностей модели — табличка «1 of 50» на центральной консоли, руль ручной работы, серебряные бокалы для шампанского Robbe & Berking с гравировкой серии, а также эксклюзивный брелок и шкатулка для ключей ручной работы.

Официальную стоимость Mercedes-Maybach V12 Edition производитель не раскрывал. В то же время базовая версия Mercedes-Maybach S 680 на американском рынке стоит от 245 650 долларов, а стоимость топовых комплектаций достигает более 340 тысяч долларов. Эксперты отрасли считают, что из-за ограниченного тиража, ручной отделки и использования драгоценных материалов цена V12 Edition значительно выше и может расти в будущем как коллекционная ценность.

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