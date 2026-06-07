7 июня — какой сегодня праздник и главные события

7 июня — Всемирный день безопасности пищевых продуктов и ряд профессиональных праздников.

Фото из открытых источников

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7 июня в Украине и во всем мире отмечают Всемирный день безопасности пищевых продуктов, День работников местной промышленности, День работников водного хозяйства и Всемирный день заботы.

Исторические события этого дня

1775 год — Соединенные Колонии официально сменили название на Соединенные Штаты Америки.

1903 год — в Берлине французский ученый Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элемента — полония, названного в честь родины его жены Марии Склодовской-Кюри.

1919 год — в Нью-Йорке впервые проведены письменные тесты для получения водительского удостоверения.

1919 год — началась Чортковская наступательная операция Украинской Галицкой армии.

1929 год — в соответствии с Латеранскими соглашениями в центре Рима образовано суверенное государство Ватикан.

1967 год — Израиль взял под контроль Стену плача в Иерусалиме.

Церковный праздник

7 июня Православная Церковь чтит память священномученика Феодота, епископа Анкирского.

Феодот жил в III веке в городе Анкира и держал гостиницу. Он беседовал с постояльцами о вере и жизни, благодаря чему обратил в христианство многих язычников и побудил грешников к покаянию.

Во время гонений на христиан его гостиница стала убежищем для верующих. Феодот навещал заключенных, поддерживал их и тайно хоронил тела погибших. По преданию, он обладал даром исцеления.

Также в то время погибли семь святых дев. Одна из них, Текуса, во сне обратилась к Феодоту с просьбой поднять их тела из озера и похоронить. Когда он подошел к воде, поднялся сильный ветер, вода отступила и открылось дно, что позволило исполнить просьбу.

После этого правитель приказал пытать Феодота, а впоследствии казнил его. До последних минут он не отрекся от веры.

Именины 7 июня

Антон, Богдан, Борис, Василий, Иван, Степан, Тарас, Валерия, Зинаида, Мария.

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