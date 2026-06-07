УБД и семьи погибших могут не платить земельный налог – что нужно для оформления
Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, а также члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины освобождаются от уплаты земельного налога за земельные участки, находящиеся в их собственности. Об этом сообщили в Житомирском областном ТЦК и СП.
В то же время льгота применяется только в пределах установленных норм площади.
Предельные размеры земельных участков, на которые распространяется льгота:
- для личного крестьянского хозяйства — до 2 га
- для строительства и обслуживания жилого дома (приусадебный участок):
- в селах — до 0,25 га
- в поселках — до 0,15 га
- в городах — до 0,10 га
- для дачного строительства — до 0,10 га
- для индивидуальных гаражей — до 0,01 га
- для садоводства — до 0,12 га
Как оформить льготу:
- подать заявление в произвольной форме в налоговый орган по месту нахождения земельного участка;
- приложить копии документов, подтверждающих:
- статус (участник боевых действий, инвалидность вследствие войны и т. п.);
- право собственности на земельный участок.
Когда начинает действовать льгота:
С первого месяца после возникновения права на нее.
Когда прекращается:
Со следующего месяца после утраты права на льготу. После этого возобновляется обязанность по уплате земельного налога.
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