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УБД и семьи погибших могут не платить земельный налог – что нужно для оформления

10:35, 7 июня 2026
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Льгота распространяется на участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и семьи погибших защитников.
УБД и семьи погибших могут не платить земельный налог – что нужно для оформления
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Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, а также члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины освобождаются от уплаты земельного налога за земельные участки, находящиеся в их собственности. Об этом сообщили в Житомирском областном ТЦК и СП.

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В то же время льгота применяется только в пределах установленных норм площади.

Предельные размеры земельных участков, на которые распространяется льгота:

  • для личного крестьянского хозяйства — до 2 га
  • для строительства и обслуживания жилого дома (приусадебный участок):

-    в селах — до 0,25 га

-    в поселках — до 0,15 га

-    в городах — до 0,10 га

  • для дачного строительства — до 0,10 га
  • для индивидуальных гаражей — до 0,01 га
  • для садоводства — до 0,12 га

Как оформить льготу:

  • подать заявление в произвольной форме в налоговый орган по месту нахождения земельного участка;
  • приложить копии документов, подтверждающих:

-    статус (участник боевых действий, инвалидность вследствие войны и т. п.);

-    право собственности на земельный участок.

Когда начинает действовать льгота:

С первого месяца после возникновения права на нее.

Когда прекращается:

Со следующего месяца после утраты права на льготу. После этого возобновляется обязанность по уплате земельного налога.

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