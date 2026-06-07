УБД и семьи погибших могут не платить земельный налог – что нужно для оформления

Льгота распространяется на участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и семьи погибших защитников.

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Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, а также члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины освобождаются от уплаты земельного налога за земельные участки, находящиеся в их собственности. Об этом сообщили в Житомирском областном ТЦК и СП.

В то же время льгота применяется только в пределах установленных норм площади.

Предельные размеры земельных участков, на которые распространяется льгота:

для личного крестьянского хозяйства — до 2 га

для строительства и обслуживания жилого дома (приусадебный участок):

- в селах — до 0,25 га

- в поселках — до 0,15 га

- в городах — до 0,10 га

для дачного строительства — до 0,10 га

для индивидуальных гаражей — до 0,01 га

для садоводства — до 0,12 га

Как оформить льготу:

подать заявление в произвольной форме в налоговый орган по месту нахождения земельного участка;

приложить копии документов, подтверждающих:

- статус (участник боевых действий, инвалидность вследствие войны и т. п.);

- право собственности на земельный участок.

Когда начинает действовать льгота:

С первого месяца после возникновения права на нее.

Когда прекращается:

Со следующего месяца после утраты права на льготу. После этого возобновляется обязанность по уплате земельного налога.

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