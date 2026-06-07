В Армении начались выборы в парламент IX созыва

В стране открылось более двух тысяч избирательных участков, в выборах принимают участие 18 политических сил.

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В воскресенье утром, 7 июня, в Армении началось голосование на очередных выборах в Национальное Собрание IX созыва. Об этом сообщает издание «Новости-Армения».

С 08:00 по местному времени по всей территории Армении открылись 2005 избирательных участков.

По данным Центральной избирательной комиссии Армении, в избирательном реестре числятся 2 505 102 избирателя. В то же время граждане Армении, находящиеся за рубежом, не имеют права голосовать, за исключением отдельных категорий — сотрудников дипломатических учреждений, военнослужащих, находящихся в длительных командировках или на обучении за рубежом, а также членов их семей.

В выборах принимают участие 18 политических сил — 2 блока и 16 партий, в частности:

партия реформистов; демократическая партия «Я против всех»; блок «Сильная Армения»; Меритократическая партия Армении; реформистская партия «Новая сила»; партия «Крылья единства»; партия «Процветающая Армения»; Всеармянская партия «Национально-демократический полюс»; партия «Кочари — национальное возрождение и пробуждение нации»; партия «Армянский национальный конгресс»; партия «Республика»; Христианско-демократическая партия; партия «Демократическое объединение»; партия «Демократия, закон, порядок»; партия «Гражданский договор»; блок партий «Армения»; партия «Во имя Республики – защитники демократии»; партия «Светлая Армения».

С 08:00 в Центральной избирательной комиссии Армении начал работу информационный центр для оперативного информирования о ходе голосования.

В 09:00 ЦИК обнародует первые данные о ходе выборов. С 12:00 до 21:00 информация о явке и ходе голосования будет публиковаться каждые три часа.

В течение дня избирательный процесс будут мониторить ЦИК, Генеральная прокуратура, полиция, Следственный комитет и офис омбудсмена, которые будут реагировать на сообщения о возможных нарушениях. День голосования также является рабочим для судов страны.

Для наблюдения за выборами аккредитован ряд международных миссий, среди которых БДИПЛ/ОБСЕ, Парламентская ассамблея ОБСЕ, ПАСЕ, Европейский парламент, МПА СНГ, миссия наблюдателей СНГ и Международная организация франкофонии.

Голосование продлится до 20:00 7 июня. После закрытия участков избирательные комиссии начнут подсчет голосов.

С 00:00 8 июня Центральная избирательная комиссия начнет обнародовать предварительные результаты по избирательным участкам.

Предварительные итоги выборов планируется объявить до 20:00 8 июня в прямом эфире общественного телевидения и радио Армении.

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