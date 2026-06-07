  1. В мире

В Армении начались выборы в парламент IX созыва

09:24, 7 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В стране открылось более двух тысяч избирательных участков, в выборах принимают участие 18 политических сил.
В Армении начались выборы в парламент IX созыва
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье утром, 7 июня, в Армении началось голосование на очередных выборах в Национальное Собрание IX созыва. Об этом сообщает издание «Новости-Армения».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

С 08:00 по местному времени по всей территории Армении открылись 2005 избирательных участков.

По данным Центральной избирательной комиссии Армении, в избирательном реестре числятся 2 505 102 избирателя. В то же время граждане Армении, находящиеся за рубежом, не имеют права голосовать, за исключением отдельных категорий — сотрудников дипломатических учреждений, военнослужащих, находящихся в длительных командировках или на обучении за рубежом, а также членов их семей.

В выборах принимают участие 18 политических сил — 2 блока и 16 партий, в частности:

партия реформистов; демократическая партия «Я против всех»; блок «Сильная Армения»; Меритократическая партия Армении; реформистская партия «Новая сила»; партия «Крылья единства»; партия «Процветающая Армения»; Всеармянская партия «Национально-демократический полюс»; партия «Кочари — национальное возрождение и пробуждение нации»; партия «Армянский национальный конгресс»; партия «Республика»; Христианско-демократическая партия; партия «Демократическое объединение»; партия «Демократия, закон, порядок»; партия «Гражданский договор»; блок партий «Армения»; партия «Во имя Республики – защитники демократии»; партия «Светлая Армения».

С 08:00 в Центральной избирательной комиссии Армении начал работу информационный центр для оперативного информирования о ходе голосования.

В 09:00 ЦИК обнародует первые данные о ходе выборов. С 12:00 до 21:00 информация о явке и ходе голосования будет публиковаться каждые три часа.

В течение дня избирательный процесс будут мониторить ЦИК, Генеральная прокуратура, полиция, Следственный комитет и офис омбудсмена, которые будут реагировать на сообщения о возможных нарушениях. День голосования также является рабочим для судов страны.

Для наблюдения за выборами аккредитован ряд международных миссий, среди которых БДИПЛ/ОБСЕ, Парламентская ассамблея ОБСЕ, ПАСЕ, Европейский парламент, МПА СНГ, миссия наблюдателей СНГ и Международная организация франкофонии.

Голосование продлится до 20:00 7 июня. После закрытия участков избирательные комиссии начнут подсчет голосов.

С 00:00 8 июня Центральная избирательная комиссия начнет обнародовать предварительные результаты по избирательным участкам.

Предварительные итоги выборов планируется объявить до 20:00 8 июня в прямом эфире общественного телевидения и радио Армении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

выборы Парламент Армения

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Кто отвечает, если вам продали брак на маркетплейсе: почему платформа не виновата, даже если вас обманули

Украинские суды все чаще рассматривают споры, связанные с покупками на маркетплейсах и в соцсетях: решающим фактором является не факт некачественного товара, а определение надлежащего продавца и соблюдение процедур возврата.

Верховный Суд подтвердил право военных на 100 000 боевых даже при отсутствии рапортов и журналов

Отсутствие рапорта или журналов боевых действий в руках истца — не основание для отказа в 100 000 гривен.

Ребенок подал в суд на родную мать из-за домашнего насилия: Верховный Суд решил лишить ее родительских прав

Верховный Суд подтвердил, что систематическое домашнее насилие, препятствование обучению и игнорирование интересов ребёнка могут быть основанием для лишения родительских прав.

Украинцам разрешат обмениваться интимными фото и видео в мессенджерах

Новый законопроект усиливает ответственность за детскую порнографию и сексуальную эксплуатацию детей, одновременно смягчая регулирование в отношении совершеннолетних лиц.

Верховный Суд: Мобилизация отца не может отсрочить право ребенка на алименты

Верховный Суд подчеркнул, что в делах о взыскании алиментов суды должны учитывать право ребёнка на своевременное содержание, а не только факт прохождения ответчиком военной службы.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]