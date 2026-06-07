Госслужащая добилась компенсации за задержку выплат при увольнении, однако не смогла получить надбавку за ночные часы работы

Суд отметил, что надбавка за ночное время должна начисляться только за фактически отработанные часы.

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Сумской окружной административный суд рассмотрел в порядке упрощенного искового производства без вызова участников дела административное дело по иску бывшего должностного лица к Сумской таможне о признании бездействия противоправным и обязательстве совершить действия.

Обстоятельства дела № 480/8104/24

Истица с 3 июля 2023 года по 28 июня 2024 года проходила государственную службу в должности государственного инспектора таможенного поста «Конотоп» Сумской таможни в круглосуточном режиме работы. Приказами Сумской таможни от 19 января 2023 года № 1-Ф и от 8 января 2024 года № 1-Ф должностным лицам устанавливалась ежемесячная доплата за работу в ночное время в размере 20% от должностного оклада.

Истица выполняла должностные обязанности, в том числе в ночное время (с 22:00 до 06:00), что подтверждалось графиками дежурств. Однако указанная доплата за работу в ночное время в течение всего периода службы не начислялась и не выплачивалась. Это привело к занижению размера материальной помощи на оздоровление, оплаты отпуска в 2023 и 2024 годах, компенсации за неиспользованный отпуск и выходного пособия при увольнении.

После увольнения 28 июня 2024 года окончательный расчет с истицей был произведен только 5 октября 2024 года. После возбуждения производства по делу Сумская таможня приказом от 3 октября 2024 года № 54-Ф доначислила и выплатила часть сумм, в частности доплату за ночное время, выходное пособие, материальную помощь на оздоровление, оплату отпуска и компенсацию отпуска.

Истица считала, что доплата за ночное время должна была выплачиваться в фиксированном размере 20% от должностного оклада ежемесячно независимо от количества отработанных ночных часов, а также требовала взыскания среднего заработка за время задержки расчета при увольнении.

Сумская таможня в отзыве отмечала, что начисление осуществлялось в соответствии с табелями учета рабочего времени и законодательством, а доплата за ночное время должна начисляться только за фактически отработанные часы в ночное время.

Что решил суд

Суд удовлетворил административный иск частично.

Суд признал противоправным бездействие Сумской таможни в отношении непроведения с истицей своевременного полного расчета при увольнении.

Суд взыскал с Сумской таможни в пользу истицы средний заработок за время задержки выплаты при увольнении в размере 9 473,77 грн. При определении размера этой выплаты суд руководствовался правовой позицией Большой Палаты Верховного Суда, изложенной в постановлении от 8 октября 2025 года по делу № 489/6074/23. С учетом принципов разумности, справедливости и пропорциональности, а также соразмерности заявленной суммы размеру просроченной задолженности (9 473,77 грн), суд уменьшил размер возмещения до 100% невыплаченной на день увольнения суммы.

Суд также взыскал в пользу истицы судебный сбор в размере 605,60 грн и расходы на профессиональную юридическую помощь в размере 2 500,00 грн.

В удовлетворении остальных исковых требований, в частности о признании противоправным бездействия в отношении неначисления ежемесячной доплаты за работу в ночное время в фиксированном размере 20% от должностного оклада независимо от часов работы, взыскании дополнительных 23 472,00 грн, а также полного перерасчета всех выплат, суд отказал.

Суд установил, что в соответствии со статьей 108 Кодекса законов о труде Украины работа в ночное время оплачивается в повышенном размере, не ниже 20% должностного оклада за каждый час работы в ночное время. Приказы таможни устанавливали доплату именно за работу в ночное время, а не фиксированную ежемесячную надбавку. Поскольку количество отработанных ночных часов было меньше, чем то, из которого исходила истица, доначисленная таможней сумма соответствует законодательству.

Решение может быть обжаловано в Второй апелляционный административный суд в течение тридцати дней со дня составления полного текста решения. Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если жалоба не была подана.

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