Зірвана відпустка: куди звертатися, якщо туроператор не виконав умови договору

У Держпродспоживслужбі пояснили алгоритм дій для туристів у разі порушення умов подорожі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Держпродспоживслужбі пояснили, як діяти українцям у разі, якщо туристична поїздка не відповідала умовам договору і туроператор відмовляється вирішувати проблему.

Куди звертатися

У відомстві зазначають, що якщо туроператор або турагент не надав послуги, передбачені договором, і не врегулював ситуацію, споживач має право звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби у своєму регіоні.

Які документи потрібні

Для розгляду звернення рекомендується надати:

фото- та відеоматеріали, що підтверджують порушення умов відпочинку;

копію договору на туристичне обслуговування;

розрахункові документи, які підтверджують понесені витрати.

Як оформити скаргу

У зверненні необхідно чітко описати суть порушення, зазначити назву суб’єкта господарювання, а також сформулювати власні вимоги щодо вирішення ситуації.

Рекомендації для туристів

У Держпродспоживслужбі наголошують, що уважне ознайомлення з умовами договору перед поїздкою та збереження всіх підтвердних документів є ключовим способом захисту прав споживача та допомагає уникнути проблем під час подорожей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.