Зірвана відпустка: куди звертатися, якщо туроператор не виконав умови договору
У Держпродспоживслужбі пояснили, як діяти українцям у разі, якщо туристична поїздка не відповідала умовам договору і туроператор відмовляється вирішувати проблему.
Куди звертатися
У відомстві зазначають, що якщо туроператор або турагент не надав послуги, передбачені договором, і не врегулював ситуацію, споживач має право звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби у своєму регіоні.
Які документи потрібні
Для розгляду звернення рекомендується надати:
- фото- та відеоматеріали, що підтверджують порушення умов відпочинку;
- копію договору на туристичне обслуговування;
- розрахункові документи, які підтверджують понесені витрати.
Як оформити скаргу
У зверненні необхідно чітко описати суть порушення, зазначити назву суб’єкта господарювання, а також сформулювати власні вимоги щодо вирішення ситуації.
Рекомендації для туристів
У Держпродспоживслужбі наголошують, що уважне ознайомлення з умовами договору перед поїздкою та збереження всіх підтвердних документів є ключовим способом захисту прав споживача та допомагає уникнути проблем під час подорожей.
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