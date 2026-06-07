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Зірвана відпустка: куди звертатися, якщо туроператор не виконав умови договору

11:47, 7 червня 2026
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У Держпродспоживслужбі пояснили алгоритм дій для туристів у разі порушення умов подорожі.
Зірвана відпустка: куди звертатися, якщо туроператор не виконав умови договору
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У Держпродспоживслужбі пояснили, як діяти українцям у разі, якщо туристична поїздка не відповідала умовам договору і туроператор відмовляється вирішувати проблему.

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Куди звертатися

У відомстві зазначають, що якщо туроператор або турагент не надав послуги, передбачені договором, і не врегулював ситуацію, споживач має право звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби у своєму регіоні.

Які документи потрібні

Для розгляду звернення рекомендується надати:

  • фото- та відеоматеріали, що підтверджують порушення умов відпочинку;
  • копію договору на туристичне обслуговування;
  • розрахункові документи, які підтверджують понесені витрати.

Як оформити скаргу

У зверненні необхідно чітко описати суть порушення, зазначити назву суб’єкта господарювання, а також сформулювати власні вимоги щодо вирішення ситуації.

Рекомендації для туристів

У Держпродспоживслужбі наголошують, що уважне ознайомлення з умовами договору перед поїздкою та збереження всіх підтвердних документів є ключовим способом захисту прав споживача та допомагає уникнути проблем під час подорожей.

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Держпродспоживслужба туризм

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