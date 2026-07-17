Детонация боеприпасов оставляет людей без права на компенсацию: в Раде хотят изменить правила єВідновлення

Законопроект предлагает включить жилье, разрушенное из-за чрезвычайных ситуаций военного характера, в программу компенсаций и расширить льготы для собственников.

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15421, который предлагает расширить право украинцев на получение государственной компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье. Документ предусматривает, что компенсацию можно будет получить не только за имущество, пострадавшее вследствие боевых действий, террористических актов или диверсий, но и в случае чрезвычайных ситуаций военного характера, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

Необходимость внесения изменений связана с тем, что отдельные совладельцы жилья сегодня не могут подать заявление на компенсацию, хотя их имущество было повреждено или уничтожено вследствие вооруженной агрессии РФ.

Причина заключается в том, что действующий Закон Украины «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества вследствие боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, и Государственном реестре имущества, поврежденного и уничтоженного вследствие боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины» не распространяется на случаи, когда событие официально классифицировано как чрезвычайная ситуация военного характера.

По данным авторов законопроекта, в Украине уже произошло как минимум четыре таких случая. В результате детонации боеприпасов были повреждены и разрушены жилые дома, однако их владельцы не могут получить государственную компенсацию.

Как изменятся правила предоставления компенсации

Законопроект № 15421 прежде всего предлагает расширить сферу действия действующего законодательства. Если сейчас оно распространяется на имущество, поврежденное или уничтоженное вследствие боевых действий, террористических актов и диверсий, то после принятия документа в него также включат чрезвычайные ситуации военного характера, вызванные вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

В частности, к понятию «уничтоженные объекты недвижимого имущества» предлагают отнести жилье, которое стало непригодным для использования вследствие чрезвычайных ситуаций военного характера и не подлежит восстановлению либо восстановление которого является экономически нецелесообразным. Также будет расширено определение «поврежденные объекты недвижимого имущества», включив в него объекты, поврежденные вследствие таких чрезвычайных ситуаций, которые могут быть восстановлены путем ремонта, реконструкции или реставрации.

Кроме того, новые положения предлагают распространить на всю процедуру предоставления компенсации. Это коснется работы комиссий, рассматривающих заявления на компенсацию, ведения Государственного реестра поврежденного и уничтоженного имущества, определения размера компенсации, выплаты средств через программу «єВідновлення», а также заключения договора об уступке государству права требования к Российской Федерации относительно возмещения ущерба в пределах полученной компенсации.

Какие изменения предлагают в другие законы

Также законопроект предлагает внести изменения в ряд других законов, чтобы согласовать их с новыми нормами. В частности, изменения предусмотрены в законы:

«О регулировании градостроительной деятельности»,

«О бесплатной правовой помощи»,

«О судебном сборе», «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений»,

«Об исполнительном производстве».

В частности, изменения в Закон Украины «О судебном сборе» предлагают предусмотреть освобождение от уплаты судебного сбора заявителей по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение, если такие заявления связаны с получением компенсации за жилье, поврежденное или уничтоженное вследствие боевых действий, террористических актов, диверсий либо чрезвычайных ситуаций военного характера, вызванных вооруженной агрессией РФ, а также с нарушением права собственности на движимое или недвижимое имущество.

Кроме того, изменения предусмотрены в Закон Украины «О бесплатной правовой помощи». Право на бесплатную правовую помощь предлагают распространить на граждан, которые вследствие боевых действий, террористических актов, диверсий или чрезвычайных ситуаций военного характера утратили документы, нуждаются в их восстановлении либо в установлении в судебном порядке фактов, имеющих юридическое значение, в частности для получения компенсации за поврежденное или уничтоженное недвижимое имущество.

Изменения также предлагают внести в Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности». В частности, в заявлениях, уведомлениях, декларациях и других документах для получения градостроительных условий и ограничений, права на выполнение подготовительных и строительных работ либо ввода объекта в эксплуатацию необходимо будет указывать регистрационный номер отчета (акта) об обследовании поврежденного объекта недвижимости из Государственного реестра имущества, поврежденного и уничтоженного вследствие боевых действий, террористических актов, диверсий и чрезвычайных ситуаций военного характера, вызванных вооруженной агрессией РФ.

Отдельные изменения законопроект предусматривает и в Закон Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений». Они распространят действующие положения на граждан, чье недвижимое имущество было уничтожено не только вследствие боевых действий, террористических актов или диверсий, но и вследствие чрезвычайных ситуаций военного характера, вызванных вооруженной агрессией РФ. Это будет касаться государственной регистрации прекращения права собственности на уничтоженное имущество и государственной регистрации права собственности на жилье, приобретенное или профинансированное с использованием жилищного сертификата.

Изменения также коснутся Закона Украины «Об исполнительном производстве». Согласно редакции законопроекта, предлагается уточнить, что запрет на обращение взыскания и наложение ареста будет распространяться на средства, находящиеся на специальных счетах для выплаты компенсации за поврежденное или уничтоженное недвижимое имущество, в том числе если оно пострадало вследствие чрезвычайных ситуаций военного характера, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации.

Благодаря этим изменениям пострадавшие смогут использовать новые основания для получения компенсации при оформлении документов, внесении сведений в Государственный реестр поврежденного и уничтоженного имущества, получении бесплатной правовой помощи, освобождении от уплаты судебного сбора в предусмотренных законом случаях, государственной регистрации прав на недвижимость, а также будут иметь защиту компенсационных средств от ареста и взыскания. Кроме того, законопроект обязывает Кабинет Министров в течение трех месяцев после вступления закона в силу привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с новыми положениями.

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