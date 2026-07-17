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Украина откроет архивы СБУ и Службы внешней разведки относительно трагических событий ХХ века на Волыни

19:34, 17 июля 2026 197
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Также Украина планирует увеличить количество разрешений на проведение поисковых и эксгумационных работ и усилить сотрудничество с Польшей.
Украина откроет архивы СБУ и Службы внешней разведки относительно трагических событий ХХ века на Волыни
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Президент Владимир Зеленский провел совещание, посвященное государственной политике на польском направлении. По его итогам был принят ряд решений, в частности относительно открытия архивов, расширения поисковых и эксгумационных работ, а также усиления сотрудничества с Польшей.

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Как сообщил Глава государства, приоритетом Украины является развитие добрососедских, равноправных и взаимовыгодных отношений с Польшей, которые основываются на взаимном уважении.

«Польша ощутимо поддержала Украину после начала полномасштабного российского вторжения, и мы благодарны Польше. Защита независимости Украины напрямую означает усиление независимости Польши, а вызовы безопасности, которые стоят перед Европой, могут быть решены только в сотрудничестве, в частности в сотрудничестве свободных наций нашего региона», — подчеркнул Президент.

По результатам совещания стороны договорились реализовать несколько ключевых шагов. В частности, в ближайшее время должны быть приняты новые решения на дипломатическом направлении.

Кроме того, будут открыты все архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины относительно трагических событий XX века на Волыни.

Также Президент сообщил о подготовке решений, которые позволят предоставить дополнительное существенное количество разрешений на проведение поисковых и эксгумационных работ. По его словам, Украина совместно с польской стороной должна обеспечить большую возможность для проведения таких мероприятий.

Во время совещания также обсудили возможные форматы расширения межобщественного диалога между Украиной и Польшей.

Отдельно Зеленский сообщил, что договорился с руководителем Украинского института национальной памяти Александром Алфьоровым о расширении возможностей учреждения. Президент поручил подготовить системные предложения по усилению работы Института и обратился к правительственным чиновникам и профильному комитету Верховной Рады с призывом рассмотреть возможность увеличения его финансового и другого обеспечения.

«Для достойного представительства украинских интересов нужны и соответствующие возможности», — отметил Глава государства.

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СБУ Польша Служба внешней разведки Владимир Зеленский

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