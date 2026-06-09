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Не всі батьки це знають: які відпустки гарантовані працівникам до 18 років

23:12, 9 червня 2026
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У Держпраці нагадали про права неповнолітніх що відпусток.
Не всі батьки це знають: які відпустки гарантовані працівникам до 18 років
Фото: dtkt.ua
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Неповнолітні працівники мають право на щорічну відпустку тривалістю 31 календарний день, а також можуть отримувати додаткові соціальні та навчальні відпустки. Про це нагадала у Держпраці.

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Зокрема, працівникам віком до 18 років надається щорічна відпустка зі збереженням місця роботи і заробітної плати. Вона має такі особливості:

  • тривалість — 31 календарний день;
  • надається у зручний для дитини час;
  • може бути надана повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи.

Також неповнолітні працівники можуть скористатися відпусткою без збереження заробітної плати:

  • за сімейними обставинами та з інших причин — не більше 30 календарних днів на рік (в період дії воєнного стану — без обмеження строків);
  • для вступних іспитів у вищі навчальні заклади — тривалістю 15 календарних днів;
  • для працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи — не більше 90 календарних днів.

Окрім цього, законодавством передбачена відпустка у зв’язку з навчанням (додаткова оплачувана):

  • для завершення здобуття базової загальної середньої освіти — тривалістю 10 календарних днів;
  • для здобуття повної загальної середньої освіти — тривалістю 23 календарні дні;
  • для складання річного оцінювання — від 4 до 6 календарних днів;
  • для працівників, які успішно навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти за вечірніми формами навчання, — загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року.

У Держпраці також нагадали, що за наявності підстав неповнолітнім працівникам можуть надаватися й інші види відпусток, передбачені законодавством України.

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Держпраці відпустка

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