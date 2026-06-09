Не всі батьки це знають: які відпустки гарантовані працівникам до 18 років

У Держпраці нагадали про права неповнолітніх що відпусток.

Фото: dtkt.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Неповнолітні працівники мають право на щорічну відпустку тривалістю 31 календарний день, а також можуть отримувати додаткові соціальні та навчальні відпустки. Про це нагадала у Держпраці.

Зокрема, працівникам віком до 18 років надається щорічна відпустка зі збереженням місця роботи і заробітної плати. Вона має такі особливості:

тривалість — 31 календарний день;

надається у зручний для дитини час;

може бути надана повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи.

Також неповнолітні працівники можуть скористатися відпусткою без збереження заробітної плати:

за сімейними обставинами та з інших причин — не більше 30 календарних днів на рік (в період дії воєнного стану — без обмеження строків);

для вступних іспитів у вищі навчальні заклади — тривалістю 15 календарних днів;

для працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи — не більше 90 календарних днів.

Окрім цього, законодавством передбачена відпустка у зв’язку з навчанням (додаткова оплачувана):

для завершення здобуття базової загальної середньої освіти — тривалістю 10 календарних днів;

для здобуття повної загальної середньої освіти — тривалістю 23 календарні дні;

для складання річного оцінювання — від 4 до 6 календарних днів;

для працівників, які успішно навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти за вечірніми формами навчання, — загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року.

У Держпраці також нагадали, що за наявності підстав неповнолітнім працівникам можуть надаватися й інші види відпусток, передбачені законодавством України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.