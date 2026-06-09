  1. В Украине

Не все родители об этом знают: какие отпуска гарантированы работникам до 18 лет

23:12, 9 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Гоструда напомнили о правах несовершеннолетних в вопросах отпусков.
Не все родители об этом знают: какие отпуска гарантированы работникам до 18 лет
Фото: dtkt.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Несовершеннолетние работники имеют право на ежегодный отпуск продолжительностью 31 календарный день, а также могут получать дополнительные социальные и учебные отпуска. Об этом напомнила Гоструда.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В частности, работникам в возрасте до 18 лет предоставляется ежегодный отпуск с сохранением места работы и заработной платы. Он имеет следующие особенности:

  • продолжительность — 31 календарный день;
  • предоставляется в удобное для ребенка время;
  • может быть предоставлен полной продолжительности до наступления шестимесячного срока непрерывной работы.

Также несовершеннолетние работники могут воспользоваться отпуском без сохранения заработной платы:

  • по семейным обстоятельствам и по другим причинам — не более 30 календарных дней в год (в период действия военного положения — без ограничения сроков);
  • для вступительных экзаменов в высшие учебные заведения — продолжительностью 15 календарных дней;
  • для работника, который выехал за пределы территории Украины или получил статус внутренне перемещенного лица, — не более 90 календарных дней.

Кроме того, законодательством предусмотрен отпуск в связи с обучением (дополнительный оплачиваемый):

  • для завершения получения базового общего среднего образования — продолжительностью 10 календарных дней;
  • для получения полного общего среднего образования — продолжительностью 23 календарных дня;
  • для прохождения годового оценивания — от 4 до 6 календарных дней;
  • для работников, которые успешно обучаются в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования по вечерней форме обучения, — общей продолжительностью 35 календарных дней в течение учебного года.

В Гоструда также напомнили, что при наличии оснований несовершеннолетним работникам могут предоставляться и другие виды отпусков, предусмотренные законодательством Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда отпуск

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Судебный контроль над тайной следствия: почему Сергей Власенко предлагает ограничить утечки информации

Сергей Власенко в комментарии для «Судебно-юридической газеты» объяснил, что новый проект лишь вводит судебный контроль за распространением чувствительной информации, а не цензуру.

Комитет Верховной Рады поддержал декриминализацию порнографии между совершеннолетними

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова рекомендовал парламенту принять за основу законопроект об усилении ответственности за изготовление и распространение детской порнографии.

Суд отменил приговор по делу об избиении во Львовской области, поскольку эксперт самостоятельно собирал материалы для проведения экспертизы

ВС пришел к выводу, что если судебно-медицинская экспертиза проведена на основании документов, которые эксперт получил самостоятельно, такое доказательство может быть признано недопустимым.

ВСП поставил паузу в деле судьи ОАСК Владимира Келеберды: причина — неявка

ВСП удовлетворил ходатайство защитника судьи об отложении рассмотрения дела из-за неявки в заседание судьи Владимира Келеберды, который уже более года отстранен от правосудия.

1857 отклоненных правок: бюджетный комитет поддержал правительственный вариант финансирования

Бюджетный комитет поддержал правительственную модель, в которой ключевые силовые структуры переходят на финансирование через Резервный фонд.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]