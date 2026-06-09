Не все родители об этом знают: какие отпуска гарантированы работникам до 18 лет
Несовершеннолетние работники имеют право на ежегодный отпуск продолжительностью 31 календарный день, а также могут получать дополнительные социальные и учебные отпуска. Об этом напомнила Гоструда.
В частности, работникам в возрасте до 18 лет предоставляется ежегодный отпуск с сохранением места работы и заработной платы. Он имеет следующие особенности:
- продолжительность — 31 календарный день;
- предоставляется в удобное для ребенка время;
- может быть предоставлен полной продолжительности до наступления шестимесячного срока непрерывной работы.
Также несовершеннолетние работники могут воспользоваться отпуском без сохранения заработной платы:
- по семейным обстоятельствам и по другим причинам — не более 30 календарных дней в год (в период действия военного положения — без ограничения сроков);
- для вступительных экзаменов в высшие учебные заведения — продолжительностью 15 календарных дней;
- для работника, который выехал за пределы территории Украины или получил статус внутренне перемещенного лица, — не более 90 календарных дней.
Кроме того, законодательством предусмотрен отпуск в связи с обучением (дополнительный оплачиваемый):
- для завершения получения базового общего среднего образования — продолжительностью 10 календарных дней;
- для получения полного общего среднего образования — продолжительностью 23 календарных дня;
- для прохождения годового оценивания — от 4 до 6 календарных дней;
- для работников, которые успешно обучаются в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования по вечерней форме обучения, — общей продолжительностью 35 календарных дней в течение учебного года.
В Гоструда также напомнили, что при наличии оснований несовершеннолетним работникам могут предоставляться и другие виды отпусков, предусмотренные законодательством Украины.
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