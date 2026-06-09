До 12 лет за «бусификацию»: в Раде предлагают криминализировать незаконное содержание граждан в ТЦК

Незаконное содержание в ТЦК могут карать тюрьмой: в парламенте зарегистрировали новый законопроект.

Фото: Вечерний Киев

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Социальное напряжение вокруг методов работы отдельных представителей ТЦК достигло критической точки, на что законодатель отреагировал регистрацией нового законопроекта № 15303. Пока на сайте Верховной Рады публикация сопроводительных документов к законопроекту не состоялась, сам текст документа № 15303 уже стал доступным благодаря автору законодательной инициативы.

Законопроект № 15303 зарегистрирован в Верховной Раде 8 июня 2026 года. Законопроект направлен на усиление уголовной ответственности за незаконное лишение свободы, совершенное представителями государства, с акцентом на действия сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Новая редакция статьи 146-1 УК

Законопроект предлагает изложить статью 146-1 УК Украины в новой редакции под названием «Насильственное исчезновение». Главное изменение заключается в том, что под «представителями государства» теперь понимаются должностные лица Украины, а также лица, действующие при поддержке, разрешении или согласии органов государственной власти либо органов местного самоуправления Украины.

Часть 1 статьи предусматривает наказание от 3 до 5 лет за арест или задержание представителем государства с последующим отказом признать этот факт или сокрытием места пребывания человека.

Криминализация «бусификации»

Особое внимание законопроект уделяет ответственности должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки, Военной службы правопорядка и других военных должностных лиц. Документ предлагает ввести уголовную ответственность за незаконное содержание граждан во время проведения мобилизационных мероприятий.

В частности, уголовно наказуемыми предлагается признать принудительное содержание лица в помещениях органов военного управления, сборных пунктах или воинских частях при отсутствии законных оснований, а также содержание граждан сверх установленных законом сроков административного задержания.

Кроме того, в перечень запрещенных действий предлагается отнести принудительное изъятие мобильных телефонов или иное незаконное ограничение доступа задержанного лица к средствам связи.

За совершение таких действий законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Ответственность за незаконные приказы

Часть 3 законопроекта вводит суровую ответственность для руководителей. Издание заведомо незаконного приказа, повлекшее противоправное задержание или доставку лица, будет караться лишением свободы на срок от 5 до 8 лет. Важно, что примечание к статье прямо указывает: исполнение заведомо незаконного приказа не освобождает исполнителя от уголовной ответственности.

Отягчающие обстоятельства

Согласно части 4, если вышеуказанные действия совершены в отношении несовершеннолетнего, в отношении нескольких лиц, группой лиц по предварительному сговору или с применением насилия, опасного для жизни, наказание возрастает до 7–12 лет лишения свободы. Отдельно выделен фактор «жестокого, бесчеловечного обращения, унижающего достоинство».

По мнению автора инициативы, законопроект должен создать четкие правовые границы между законными мобилизационными мероприятиями и действиями, которые могут содержать признаки уголовного правонарушения. Предложенные нормы призваны предоставить судам инструменты для разграничения правомерного выполнения мобилизационных процедур и незаконного лишения лица свободы.

В то же время реализация предложенных изменений может вызвать ряд практических вопросов. В частности, одним из ключевых вызовов станет доказывание момента, когда законная доставка лица в ТЦК и СП или другой уполномоченный орган превращается в незаконное содержание. Именно от четкого установления этих обстоятельств будет зависеть правоприменительная практика в таких делах.

Кроме того, законопроект может столкнуться с дискуссиями во время парламентского рассмотрения, поскольку его положения непосредственно касаются деятельности структур, задействованных в обеспечении мобилизационных мероприятий и обороны государства.

В целом законопроект №15303 является попыткой перевести общественную дискуссию относительно возможных нарушений прав человека во время мобилизации в плоскость уголовно-правовой ответственности. В случае принятия документа незаконное содержание граждан, принудительное ограничение их связи или другие действия, совершенные вне пределов установленных законом процедур, могут быть отнесены к категории тяжких преступлений с реальными сроками лишения свободы.

Если законопроект будет поддержан парламентом, он может стать одним из наиболее весомых механизмов предотвращения злоупотреблений служебными полномочиями во время проведения мобилизационных мероприятий в условиях военного положения.

«Судебно-юридическая газета» будет следить за появлением документов на официальном сайте ВРУ, однако инициатива уже демонстрирует желание установить паритет между государственным принуждением и неприкосновенностью личности.

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