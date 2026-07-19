Подъемная помощь для военнослужащих: кто имеет право на выплату при переезде и сколько можно получить

Выплату могут получить контрактники, кадровые военнослужащие и офицеры в случае переезда к новому месту службы, однако для мобилизованных действуют отдельные правила.

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Передислоцированные военнослужащие могут рассчитывать на единовременную подъемную помощь. Выплата предназначена для компенсации расходов, связанных с переездом, а также может предоставляться членам семьи военнослужащего, если они переезжают вместе с ним. Вместе с тем такое право имеют не все категории военнослужащих, а получение средств зависит от конкретных оснований для изменения места службы.

Кто имеет право на подъемную помощь

Подъемная помощь выплачивается военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, кадровую военную службу или военную службу по призыву лиц офицерского состава, если они переезжают к новому месту службы в другой населенный пункт.

Основаниями для выплаты являются:

назначение на новую воинскую должность;

зачисление на обучение в военное учебное заведение или учебный центр сроком от шести месяцев без сохранения предыдущей должности;

передислокация воинской части в другой населенный пункт.

Кто не имеет права на выплату

Подъемная помощь не выплачивается военнослужащим, призванным на военную службу во время мобилизации или из числа резервистов в особый период.

Право на такую выплату для них возникает только после заключения контракта о прохождении военной службы и последующего переезда к новому месту службы в другом населенном пункте.

Каков размер подъемной помощи

Размер выплаты составляет:

одно месячное денежное обеспечение — военнослужащему;

50% месячного денежного обеспечения — на каждого члена семьи, переехавшего вместе с военнослужащим.

Когда возникает право на получение средств

Дата возникновения права на подъемную помощь зависит от основания для ее выплаты.

В частности, право возникает:

с даты принятия должности и дел — при назначении на новую воинскую должность;

с даты зачисления на обучение — при поступлении в военное учебное заведение или учебный центр;

с даты прибытия к новому месту дислокации, определенной приказом командира, — в случае передислокации воинской части.

Для членов семьи право на получение выплаты возникает с даты подачи военнослужащим рапорта о выплате подъемной помощи.

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