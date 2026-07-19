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Подъемная помощь для военнослужащих: кто имеет право на выплату при переезде и сколько можно получить

14:09, 19 июля 2026 228
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Выплату могут получить контрактники, кадровые военнослужащие и офицеры в случае переезда к новому месту службы, однако для мобилизованных действуют отдельные правила.
Подъемная помощь для военнослужащих: кто имеет право на выплату при переезде и сколько можно получить
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Передислоцированные военнослужащие могут рассчитывать на единовременную подъемную помощь. Выплата предназначена для компенсации расходов, связанных с переездом, а также может предоставляться членам семьи военнослужащего, если они переезжают вместе с ним. Вместе с тем такое право имеют не все категории военнослужащих, а получение средств зависит от конкретных оснований для изменения места службы.

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Кто имеет право на подъемную помощь

Подъемная помощь выплачивается военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, кадровую военную службу или военную службу по призыву лиц офицерского состава, если они переезжают к новому месту службы в другой населенный пункт.

Основаниями для выплаты являются:

  • назначение на новую воинскую должность;
  • зачисление на обучение в военное учебное заведение или учебный центр сроком от шести месяцев без сохранения предыдущей должности;
  • передислокация воинской части в другой населенный пункт.

Кто не имеет права на выплату

Подъемная помощь не выплачивается военнослужащим, призванным на военную службу во время мобилизации или из числа резервистов в особый период.

Право на такую выплату для них возникает только после заключения контракта о прохождении военной службы и последующего переезда к новому месту службы в другом населенном пункте.

Каков размер подъемной помощи

Размер выплаты составляет:

  • одно месячное денежное обеспечение — военнослужащему;
  • 50% месячного денежного обеспечения — на каждого члена семьи, переехавшего вместе с военнослужащим.

Когда возникает право на получение средств

Дата возникновения права на подъемную помощь зависит от основания для ее выплаты.

В частности, право возникает:

  • с даты принятия должности и дел — при назначении на новую воинскую должность;
  • с даты зачисления на обучение — при поступлении в военное учебное заведение или учебный центр;
  • с даты прибытия к новому месту дислокации, определенной приказом командира, — в случае передислокации воинской части.

Для членов семьи право на получение выплаты возникает с даты подачи военнослужащим рапорта о выплате подъемной помощи.

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