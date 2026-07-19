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Верховный Суд признал незаконным отказ в выплате семье энергетика, погибшего во время ремонта электросетей

11:27, 19 июля 2026 127
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Энергетик погиб в Херсонской области в результате взрыва, а его жене отказали в выплате из-за отсутствия предприятия в Реестре объектов критической инфраструктуры.
Верховный Суд признал незаконным отказ в выплате семье энергетика, погибшего во время ремонта электросетей
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Отсутствие предприятия в Реестре объектов критической инфраструктуры на момент гибели работника не лишает его семью права на единовременную помощь, если в соответствии с законодательством, действовавшим на тот момент, предприятие относилось к объектам критической инфраструктуры.

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Кассационный административный суд в составе Верховного Суда изложил правовую позицию относительно выплаты единовременной денежной помощи семьям работников критической инфраструктуры, погибших вследствие военной агрессии РФ.

Суд пришел к выводу, что государство не может отказывать в социальной защите лишь потому, что на момент гибели работника еще не был введен механизм ведения Реестра объектов критической инфраструктуры либо соответствующее предприятие не было в него внесено. Право на помощь возникает с момента наступления юридического факта — гибели работника при исполнении профессиональных обязанностей, а не после выполнения государством необходимых организационных процедур.

Обстоятельства дела

Истцом по делу стала жена работника АО «Херсоноблэнерго», который 31 марта 2023 года погиб при исполнении служебных обязанностей.

Мужчина работал старшим мастером службы воздушных и кабельных электрических сетей. Во время ремонта линии электропередачи вблизи Посад-Покровки и Киселевки в Херсонской области он погиб в результате срабатывания взрывного устройства. Специальное расследование установило, что несчастный случай был связан с производством и произошел при исполнении трудовых обязанностей.

После гибели мужа Пенсионный фонд назначил его жене единовременную страховую выплату в размере 268 тыс. грн в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

В 2024 году женщина обратилась за единовременной денежной помощью, предусмотренной Законом №2980-IX, который устанавливает для членов семьи погибшего работника критической инфраструктуры выплату в размере 1 млн грн. Поскольку она уже получила 268 тыс. грн по другому закону, она просила назначить помощь с учетом этой выплаты и выплатить разницу в сумме 732 тыс. грн.

Однако Главное управление Пенсионного фонда Украины в Херсонской области отказало в назначении помощи, мотивируя это тем, что на день гибели работника АО «Херсоноблэнерго» еще не было внесено в Реестр объектов критической инфраструктуры.

Суды первой и апелляционной инстанций признали такой отказ незаконным, после чего Пенсионный фонд подал кассационную жалобу.

Что решил Верховный Суд

Кассационный административный суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций.

Суд обратил внимание, что Порядок ведения Реестра объектов критической инфраструктуры был утвержден Кабинетом Министров лишь 28 апреля 2023 года и вступил в силу 2 мая 2023 года, то есть уже после гибели работника. На момент возникновения спорных правоотношений статус объектов критической инфраструктуры определялся Законом «О критической инфраструктуре» и постановлением Кабинета Министров №1109.

Верховный Суд отметил, что АО «Херсоноблэнерго» осуществляет деятельность по распределению электрической энергии и относится к топливно-энергетическому сектору, который в соответствии с постановлением Кабинета Министров №1109 был отнесен к секторам критической инфраструктуры. Именно поэтому суд согласился с выводом судов предыдущих инстанций о том, что предприятие на момент гибели работника уже являлось объектом критической инфраструктуры в соответствии с законодательством, действовавшим на тот момент.

При этом уже после введения нового порядка ведения Реестра предприятие было официально внесено в него 28 марта 2024 года.

Верховный Суд подчеркнул, что само по себе более позднее внесение предприятия в Реестр не означает, что до этого оно не имело статуса объекта критической инфраструктуры.

Нельзя применять процедуры, которых еще не существовало

Ключевым в этом деле Верховный Суд назвал то, что Пенсионный фонд фактически отказал в выплате, ссылаясь на законодательство и административные процедуры, которых на момент гибели работника еще не существовало.

Суд отметил, что отсутствие Реестра либо невнесение в него предприятия не может быть основанием для отказа в социальной гарантии, если на момент возникновения права статус предприятия определялся другими нормами законодательства.

Государство не может перекладывать собственные ошибки на граждан

Отдельно Верховный Суд подчеркнул принцип надлежащего управления.

Суд отметил, что ни погибший работник, ни его жена не могут нести негативные последствия из-за того, что государство своевременно не ввело Реестр объектов критической инфраструктуры либо не завершило необходимые административные процедуры.

Риск ошибок либо бездействия государственных органов должен возлагаться на само государство, а не на граждан. В подтверждение этого Верховный Суд сослался на практику Европейского суда по правам человека по делу Pincová and Pinc v. the Czech Republic, согласно которой органы власти не могут использовать собственные процедурные ошибки как основание для лишения лица принадлежащих ему прав, если оно действовало добросовестно.

Право возникает в момент гибели работника

Верховный Суд подчеркнул, что право на единовременную денежную помощь, предусмотренную Законом №2980-IX, возникает с момента наступления юридического факта — гибели работника в связи с исполнением профессиональных обязанностей вследствие военной агрессии РФ.

Последующие решения государства, в частности создание Реестра либо внесение в него соответствующего предприятия, не могут ограничивать, отменять либо откладывать уже возникшее право на социальную защиту.

Суд также обратил внимание, что Кабинет Министров постановлением №748 от 10 июня 2026 года уже предусмотрел пересмотр решений территориальных органов Пенсионного фонда, которыми было отказано в назначении помощи именно из-за отсутствия соответствующего предприятия в Реестре объектов критической инфраструктуры.

Таким образом, Верховный Суд по делу №420/37993/24 подтвердил, что если на момент гибели работник исполнял профессиональные обязанности на предприятии, которое в соответствии с законодательством, действовавшим на тот момент, относилось к объектам критической инфраструктуры, отсутствие такого предприятия в Реестре, созданном позднее, не может быть законным основанием для отказа его семье в назначении единовременной денежной помощи.

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Верховный Суд судебная практика КАС ВС

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