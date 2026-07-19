Какое наказание грозит водителю за разговор по телефону за рулем: штраф или лишение прав

Когда водитель может отделаться штрафом, а когда дело будет рассматривать суд и есть риск лишиться водительского удостоверения.

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Разговор по мобильному телефону во время управления автомобилем может обернуться для водителя не только штрафом, но и временной потерей права управления транспортными средствами. Украинское законодательство предусматривает разный уровень ответственности в зависимости от того, привели ли такие действия к созданию опасности для других участников дорожного движения. При этом окончательное решение о лишении водительского удостоверения принимает исключительно суд, а само постановление полиции может быть отменено, если нарушение не подтверждено надлежащими доказательствами.

Использование телефона за рулем: что запрещают Правила дорожного движения

Пользование мобильным телефоном во время движения автомобиля без специальной гарнитуры или системы hands-free запрещено пунктом 2.9 «д» Правил дорожного движения. Речь идет именно об использовании телефона, который водитель держит в руке во время движения.

Такое нарушение считается опасным, поскольку разговор по телефону существенно отвлекает внимание водителя, замедляет его реакцию на дорожную обстановку и повышает риск возникновения дорожно-транспортного происшествия.

Какой штраф грозит водителю

Ответственность зависит от последствий нарушения.

Если водитель пользовался телефоном без гарнитуры, но его действия не создали опасности для других участников дорожного движения, применяется штраф в размере 510 гривен в соответствии с частью второй статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Когда могут лишить водительских прав

Если пользование телефоном во время управления транспортным средством привело к созданию аварийной ситуации или опасности для других участников дорожного движения, ответственность становится значительно строже.

В таком случае закон предусматривает штраф в размере 1 445 гривен или лишение права управления транспортными средствами.

В случае выявления такого нарушения полицейские составляют административный протокол и могут временно изъять водительское удостоверение. При этом решение о применении наказания, в том числе о лишении права управления на срок от шести до двенадцати месяцев, принимает исключительно суд.

Как полиция должна доказывать нарушение

Полиция может зафиксировать нарушение во время патрулирования или с помощью технических средств видеофиксации.

При этом в соответствии со статьями 251–252 КУоАП доказательствами по делу могут быть фото- и видеоматериалы, показания свидетелей и другие надлежащие доказательства.

Одних лишь объяснений или утверждений патрульного недостаточно для подтверждения вины водителя. Судебная практика свидетельствует, что постановления нередко отменяются, если полиция не предоставила видеофиксацию или другие надлежащие доказательства нарушения.

Как обжаловать штраф

Водитель имеет право обжаловать постановление об административном правонарушении в течение 10 дней с момента его вынесения.

Обжалование возможно как в соответствующем органе полиции, так и непосредственно в суде.

Основаниями для отмены постановления могут быть, в частности:

отсутствие фото- или видеофиксации;

ошибки в дате, времени или месте совершения правонарушения;

нарушение процедуры оформления материалов.В своих объяснениях водитель может указать, что не признает нарушение, и сослаться на отсутствие надлежащих доказательств его совершения.

Что учитывает суд при рассмотрении дела

При рассмотрении таких дел суд оценивает все обстоятельства в совокупности. В частности, могут учитываться продолжительность пользования телефоном, характер действий водителя, поведение полицейских при оформлении материалов и соблюдение процессуальных прав лица.

Если полицейские составили протокол о создании аварийной ситуации или временно изъяли водительское удостоверение, целесообразно как можно скорее обратиться за правовой помощью. Адвокат может помочь собрать необходимые доказательства, в частности инициировать истребование записей с нагрудной камеры полицейского, что может иметь решающее значение при судебном рассмотрении.

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