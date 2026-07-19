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Яке покарання загрожує водію за телефонну розмову за кермом: штраф чи позбавлення прав

10:15, 19 липня 2026 44
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Коли водій може відбутися штрафом, а коли справу вирішуватиме суд і є ризик втратити посвідчення.
Яке покарання загрожує водію за телефонну розмову за кермом: штраф чи позбавлення прав
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Розмова мобільним телефоном під час керування автомобілем може обернутися для водія не лише штрафом, а й тимчасовою втратою права керування транспортними засобами. Українське законодавство передбачає різний рівень відповідальності залежно від того, чи призвели такі дії до створення небезпеки для інших учасників дорожнього руху. При цьому остаточне рішення про позбавлення водійського посвідчення ухвалює виключно суд, а сама постанова поліції може бути скасована, якщо порушення не підтверджене належними доказами.

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Використання телефону за кермом: що забороняють Правила дорожнього руху

Користування мобільним телефоном під час руху автомобіля без спеціальної гарнітури або системи hands-free заборонене пунктом 2.9 «д» Правил дорожнього руху. Йдеться саме про використання телефону, який водій тримає в руці під час руху.

Таке порушення вважається небезпечним, оскільки розмова телефоном істотно відволікає увагу водія, уповільнює його реакцію на дорожню обстановку та підвищує ризик виникнення дорожньо-транспортної пригоди.

Який штраф загрожує водію

Відповідальність залежить від наслідків порушення.

Якщо водій користувався телефоном без гарнітури, але його дії не створили небезпеки для інших учасників дорожнього руху, застосовується штраф у розмірі 510 гривень відповідно до частини другої статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Коли можуть позбавити водійських прав

Якщо користування телефоном під час керування призвело до створення аварійної ситуації або небезпеки для інших учасників дорожнього руху, відповідальність стає значно суворішою.

У такому разі закон передбачає штраф у розмірі 1 445 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами.

У разі виявлення такого порушення поліцейські складають адміністративний протокол та можуть тимчасово вилучити водійське посвідчення. Водночас рішення про застосування покарання, зокрема про позбавлення права керування на строк від шести до дванадцяти місяців, ухвалює виключно суд.

Як поліція повинна доводити порушення

Поліція може зафіксувати порушення під час патрулювання або за допомогою технічних засобів відеофіксації.

Водночас відповідно до статей 251–252 КУпАП, доказами у справі можуть бути фото- і відеоматеріали, показання свідків та інші належні докази.

Самих лише пояснень або тверджень патрульного недостатньо для підтвердження вини водія. Судова практика свідчить, що постанови нерідко скасовують, якщо поліція не надала відеофіксацію чи інші належні докази порушення.

Як оскаржити штраф

Водій має право оскаржити постанову про адміністративне правопорушення протягом 10 днів із моменту її винесення.

Оскарження можливе як у відповідному органі поліції, так і безпосередньо в суді.

Підставами для скасування постанови можуть бути, зокрема:

  • відсутність фото- чи відеофіксації;
  • помилки у даті, часі або місці вчинення правопорушення;
  • порушення процедури оформлення матеріалів.

У своїх поясненнях водій може зазначити, що не визнає порушення та вказати на відсутність належних доказів його вчинення.

Що враховує суд під час розгляду справи

Під час розгляду таких справ суд оцінює всі обставини у сукупності. Зокрема, можуть враховуватися тривалість користування телефоном, характер дій водія, поведінка поліцейських під час оформлення матеріалів та дотримання процесуальних прав особи.

Якщо поліцейські склали протокол про створення аварійної ситуації або тимчасово вилучили посвідчення водія, доцільно якнайшвидше звернутися за правовою допомогою. Адвокат може допомогти зібрати необхідні докази, зокрема ініціювати витребування записів із нагрудної камери поліцейського, що може мати вирішальне значення під час судового розгляду.

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